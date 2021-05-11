Из-за пожара эвакуировали жителей многоэтажки

 
Ексклюзивы
1/5
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
1 Просмотров: 3438
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1296
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 432
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 558
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1828
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Просмотров: 7110
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 531
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 945
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 10233
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 729
Фото
Все фото
21
22
24
25
4
&quot;Должна заслужить доверие&quot; - львовская фотографиня показала, чем живет привокзальное кафе
"Должна заслужить доверие" - львовская фотографиня показала, чем живет привокзальное кафе
&quot;Пойдем, русским воинам помолимся&quot; - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
В подземельях храма показали нательные крестики XII века
В подземельях храма показали нательные крестики XII века
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Имел флаг с портретом Ленина: мужчина хотел продать символику СССР
Имел флаг с портретом Ленина: мужчина хотел продать символику СССР
Видео
Все видео
На месте строительства дороги нашли древний меч
На месте строительства дороги нашли древний меч
По улицам города рассекал молодой олень: появилось видео
По улицам города рассекал молодой олень: появилось видео
Пьяная 18-летняя женщина на большой скорости влетела в электроопору: видео аварии
Пьяная 18-летняя женщина на большой скорости влетела в электроопору: видео аварии
В трамвае пассажир не доехал до своей остановки: что случилось
В трамвае пассажир не доехал до своей остановки: что случилось
Сняли первый в Украине документальный фильм о коронавирус
Сняли первый в Украине документальный фильм о коронавирус
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 702
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1332
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 873
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2376
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 882
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
вторник, 11 мая 2021 04:14

Из-за пожара эвакуировали жителей многоэтажки

  Комментировать
Из-за пожара эвакуировали жителей многоэтажки
Во Львове горела многоэтажка. Фото: Укринформ

В квартире многоэтажки на улице Выговского во Львове произошел пожар.

Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали около 100 жильцов дома, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Возгорание произошло в квартире на втором этаже дома. На место происшествия выехали спасатели и полицейские. Правоохранители перекрыли дорогу к месту пожара.

С верхних этажей эвакуировали всех жителей с помощью крана. К тушению были привлечены 40 человек и 10 единиц техники ДСНС. Жертв и пострадавших нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Была заблокирована огнем и дымом: прощаются с 21-летней погибшей в масштабном пожаре

В Кувейте на одном из крупнейших мировых месторождений нефти произошел пожар. В результате пострадали двое рабочих.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Из-за пожара эвакуировали жителей многоэтажки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
мая

Приняли приказ о депортации целого народа

Первоклассницу нашли убитой в недострое

Самое читаемое
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
15
 1 Просмотров: 10701
В оккупированном Донецке провели &quot;военный парад&quot;
В оккупированном Донецке провели "военный парад"
16
 3 Просмотров: 9279
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике Просмотров: 9027
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
 Просмотров: 7731
Погибла вся семья: новые подробности и фото аварии с младенцем
Погибла вся семья: новые подробности и фото аварии с младенцем
8
 Просмотров: 3744
Львов
Под Львовом СБУ проведет антитеррористические учения
Под Львовом СБУ проведет антитеррористические учения Просмотров: 117
"Должна заслужить доверие" - львовская фотографиня показала, чем живет привокзальное кафе
"Должна заслужить доверие" - львовская фотографиня показала, чем живет привокзальное кафе
21
 Просмотров: 2619
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
22
 1 Просмотров: 3438
В подземельях храма показали нательные крестики XII века
В подземельях храма показали нательные крестики XII века
24
 Просмотров: 1089
Женщина подделывала справки о негативном ПЦР-тесте на коронавирус
Женщина подделывала справки о негативном ПЦР-тесте на коронавирус Просмотров: 108
Больше всего комментируют
4
Путин посетовал на "недобитых карателей" на параде в Москве
4
Блокировку YouTube антиукраинских телеканалов назвали прецедентом
3
В оккупированном Донецке провели "военный парад"
3
Конец эпохи бедности: таможенники декларируют люксовые Mercedes
1
Новый пакет санкций против РФ станет сигналом, что Крымская платформа работает - правозащитница
Голосов: 927
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть