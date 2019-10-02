Иностранец поплатился за "колорадскую" ленточку

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3321
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2952
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 945
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7209
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9729
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2889
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 567
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3339
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3771
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1611
Фото
Все фото
10
16
15
19
17
&quot;Сделано в Кремле&quot; - среди города расставили огромные капканы с цепью
"Сделано в Кремле" - среди города расставили огромные капканы с цепью
Деньги надо всем: за чем идут к нардепу-мажоритарщику. Репортаж с первого приема
Деньги надо всем: за чем идут к нардепу-мажоритарщику. Репортаж с первого приема
Не хотим быть рабами: фермеры резко высказались о рынке земли
Не хотим быть рабами: фермеры резко высказались о рынке земли
Кофейня-музей и панорама с колокольни - топ лучших фото из сердца Подолье
Кофейня-музей и панорама с колокольни - топ лучших фото из сердца Подолье
Барахолка и громкий концерт известных групп - топ самых ярких фото с эко-феста
Барахолка и громкий концерт известных групп - топ самых ярких фото с эко-феста
Видео
Все видео
"Идут мурашки. Слезы катятся сами " – о фильме " Иловайск-2014..."
"Идут мурашки. Слезы катятся сами " – о фильме " Иловайск-2014..."
Посреди города установили необычный музыкальный гранитный прибор
Посреди города установили необычный музыкальный гранитный прибор
Мохнатый великан: из глины выкопали останки носорога
Мохнатый великан: из глины выкопали останки носорога
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
Показали, как сельское поле усыпано тысячами цветов
Показали, как сельское поле усыпано тысячами цветов
Интервью
1/5
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 783
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 864
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 675
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6129
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 1494
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
среда, 02 октября 2019 11:39

Иностранец поплатился за "колорадскую" ленточку

  Комментировать
Иностранец поплатился за &quot;колорадскую&quot; ленточку
112 Георгиевская лента: из Украины депортировали молдаванина через запрещенную символику

41-летний гражданин Молдовы пытался въехать в Украину с запрещенной георгиевской лентой.

Ее увидели пограничники на пункте пропуска "Цекиновка-Сорока", когда осматривали машину молдаванина.

"Ленту он завязал на рычаге коробки передач своей "Ваз-2111". Он не смог объяснить, почему ездит с этой лентой. Но в любом случае он уже не сможет въехать в Украину. Его депортировали на 3 года. Он только сможет через реку Днестр созерцать пейзажи Украины. Кроме того, он заплатил 850 гривен штрафа", - говорит Gazeta.ua руководитель пресс-службы Могилев-Подольского пограничного отряда Людмила Катеринич.

За 10 месяцев 10 молдаван пытались проехать через государственную границу в Украину с георгиевскими лентами. Всех оштрафовали.

Кто повторно будет пытаться въехать с запрещенной символикой, то штраф возрастет до 2550 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фото Захарченко и георгиевская лента: учитель вляпался в скандал

Два года назад в Украине запретили георгиевскую ленту. 15 июня 2017-го вступил в действие соответствующий закон.

Закон устанавливает ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской ленты. С 2014-го она стала символом агрессии России против Украины. Согласно документа, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображение влекут за собой штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-2550 грн) с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащих ее изображения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Иностранец поплатился за "колорадскую" ленточку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
октября

Убили директора школы, который пошел против власти

Сериалы для домохозяек спонсировали мыловары

Самое читаемое
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
19
 Просмотров: 74414
Выбрали &quot;Miss BumBum 2019&quot;: &quot;горячие&quot; фото самых красивых ягодиц в мире
Выбрали "Miss BumBum 2019": "горячие" фото самых красивых ягодиц в мире
9
 Просмотров: 42705
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
21
 1 Просмотров: 27858
Каменских откровенно рассказала о сексе в аэропорту
Каменских откровенно рассказала о сексе в аэропорту Просмотров: 20007
&quot;Я клюнул на красоту. Пока были деньги, была любовь&quot;
"Я клюнул на красоту. Пока были деньги, была любовь" Просмотров: 19818
Винница
Винницкий шоумен показал, как готовится к винному фестивалю
Винницкий шоумен показал, как готовится к винному фестивалю
5
 Просмотров: 567
"Сделано в Кремле" - среди города расставили огромные капканы с цепью
"Сделано в Кремле" - среди города расставили огромные капканы с цепью
10
 Просмотров: 459
Переселенец таксист устраивает караоке для пассажиров
Переселенец таксист устраивает караоке для пассажиров Просмотров: 252
Фермер спрогнозировал цену яблок до конца года
Фермер спрогнозировал цену яблок до конца года
 Просмотров: 1179
Бодибилдер стал лучшим спортсменом мира
Бодибилдер стал лучшим спортсменом мира Просмотров: 756
Больше всего комментируют
8
Формула Штайнмайера: националисты собираются под Офисом президента
5
Отказалась говорить на украинском языке: "Мисс Украина" Маргарита Паша попала в громкий скандал
4
"Слуга народа" сменит главу партии
2
Зеленского поймали на плагиате документа ООН
2
Винник не захотел называть Россию агрессором
Голосов: 1407
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua