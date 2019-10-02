Иностранец поплатился за "колорадскую" ленточку

112 Георгиевская лента: из Украины депортировали молдаванина через запрещенную символику

41-летний гражданин Молдовы пытался въехать в Украину с запрещенной георгиевской лентой.

Ее увидели пограничники на пункте пропуска "Цекиновка-Сорока", когда осматривали машину молдаванина.

"Ленту он завязал на рычаге коробки передач своей "Ваз-2111". Он не смог объяснить, почему ездит с этой лентой. Но в любом случае он уже не сможет въехать в Украину. Его депортировали на 3 года. Он только сможет через реку Днестр созерцать пейзажи Украины. Кроме того, он заплатил 850 гривен штрафа", - говорит Gazeta.ua руководитель пресс-службы Могилев-Подольского пограничного отряда Людмила Катеринич.

За 10 месяцев 10 молдаван пытались проехать через государственную границу в Украину с георгиевскими лентами. Всех оштрафовали.

Кто повторно будет пытаться въехать с запрещенной символикой, то штраф возрастет до 2550 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фото Захарченко и георгиевская лента: учитель вляпался в скандал

Два года назад в Украине запретили георгиевскую ленту. 15 июня 2017-го вступил в действие соответствующий закон. Закон устанавливает ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской ленты. С 2014-го она стала символом агрессии России против Украины. Согласно документа, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображение влекут за собой штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-2550 грн) с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащих ее изображения.