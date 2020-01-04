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суббота, 04 января 2020 13:17

Имущество Курченко передали в государственную собственность

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Имущество Курченко передали в государственную собственность
Курченко с февраля 2014 скрывается в России.

Помещения спортивного комплекса "Металлист" в Харькове и тренировочную базу в поселке Высокий, конфискованные у бизнесмена беглого Сергея Курченко, вернули в собственность государства.

Об этом сообщили в Харьковской областной государственной администрации, пишет "Укрінформ"

"Регистрация помещений на сегодня завершена, они внесены в Государственный реестр недвижимого имущества. Это вип-сектор, подтрибунные помещения южной и северной трибун, футбольная академия. Также 3 января зарегистрировали базу в Высоком", - рассказали в ОГА.

В апреле 2018 Кабинет министров издал распоряжение, которым имущественные комплексы, конфискованные у футбольного клуба "Металлист", общества "Металлист Холдинг" и "Металлист арена", передавались в управление Харьковской ОГА. Но в течение всего 2018-го имущество так и не приняли.

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По данным прокуратуры, бизнесмен из окружения колышет президета Виктора Януковича Сергей Курченко является активным участником преступной организации, нанесла государству ущерб на сумму более 14 млрд грн.

Курченко с февраля 2014 скрывается в России.

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