Игуменья московской церкви заливает фекалиями памятник украинским воинам

Пользователи советуют холоднояровцам проучить обезумевшую московскую священницу. Фото: Doroga.UA

Игуменья Мотронинского монастыря, принадлежащего Московскому патриархату сливает нечистоты на памятник погибшим бойцам с 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр".

Памятник, куда сливают нечистоты из монастыря, находится возле села Медведивка, Чигиринского района Черкасской области, сообщила пресс-служба бригады.

"Дело в том, что игуменья УПЦ МП приказала сливать канализационные нечистоты из монастыря в овраг буквально рядом с мемориалом погибшим воинам нашей бригады", - пишут в пресс-службе 93-й бригады, которая носит почетное наименование "Холодный Яр".

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Пользователи соцсетей начали распространять видео.

"Надо игуменью в этом г**не и утопить в назидание другим. Несмотря на то что считается святой, но святые такими делами не занимаются. Где же святость этих монархов и какому богу они поклоняются. Есть такая поговорка: богу молятся, а черту кланяются. Это о монастыре с игуменьей вместе. Стыд и позор Московскому патриархату если допускает такое. Ничего святого для них нет", - пишет Надежда Воспитанник.

"Меня удивляет формулировка "игуменья приказала сливать канализационные нечистоты из монастыря в овраг". Разве это вообще законно – куда-либо выливать фекалии? Это территория монастыря? Если нет - то на них можно подать в суд. Как ни на монастырь, то на тех, кто непосредственно сливает нечистоты куда попало. Во-первых - это опасно не только для среды, но и для людей и животных, которые там живут. Это может привести к заболеваниям - распространение кишечной бациллы, в результате которой в Германии умерли несколько человек. Фото снимать - это не выход. Найдите грамотного юриста", - советует Василиса Егоровна.

Другие пользователи возмущены бездействием оператора, а другие призывают вызвать полицию, поскольку московская священница загрязняет окружающую среду.

Предстоятель УПЦ Московского патриархата Онуфрий и народный депутат, председатель фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский поехали в РФ, где встретились с патриархом Русской православной церкви Кириллом.