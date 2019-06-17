Митрополит Онуфрий и оппозиционер Новинский летали в Москву на встречу с патриархом Кириллом

Онуфрий и Новинский встретились с Кириллом. Фото: Сегодня

Предстоятель УПЦ Московского патриархата Онуфрий и народный депутат, председатель фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский поехали в РФ, где встретились с патриархом Русской православной церкви Кириллом.

О визите Онуфрия в Москву сообщает сайт РПЦ и сайт Свято-Троицкой Сергиевой лавры, в которой глава УПЦ МП и патриарх Кирилл провели богослужение.

Визит Онуфрия Кирилл назвал "особой радостью".

"Владыка, что называется, из недр Лавры", - сказал глава РПЦ.

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Ранее, Новинский заявлял, что считает УПЦ МП единственной канонической православной церковью в Украине. Также Новинский назвал войну в Донбассе гражданским конфликтом и предложил вести прямые переговоры с так называемыми "ДНР" и "ЛНР".