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вторник, 01 марта 2022 23:22

Спецтема: Напад Росії на Україну

"Идите вы оккупанты на х*й!" - Ляшко заявил об убийстве россиянами врача

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&quot;Идите вы оккупанты на х*й!&quot; - Ляшко заявил об убийстве россиянами врача
Оккупанты убили врач Марину Калабину. ФОТО: facebook.com

Сегодня в Киевской области российские оккупанты убили медика Марину Калабину. Ее расстреляли, когда везла раненого племянника в больницу из села Кухари.

Марина была врачом-анестезиологом Научно-практического медицинского центра детской кардиологии, написал в фейсбуке министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Это изверги, террористы, и это точно не должно остаться безнаказанным! Утром я обращался к российским медикам с призывом осудить действия тирана, выйти на площади с требованием остановить войну и стать в защиту коллег, украинских медиков. Вечером - очередная смерть врача, и мои слова: идите вы оккупанты на х*й вместе со своим кораблем!", - написал Ляшко.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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