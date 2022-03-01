"Идите вы оккупанты на х*й!" - Ляшко заявил об убийстве россиянами врача

Оккупанты убили врач Марину Калабину. ФОТО: facebook.com

Сегодня в Киевской области российские оккупанты убили медика Марину Калабину. Ее расстреляли, когда везла раненого племянника в больницу из села Кухари.

Марина была врачом-анестезиологом Научно-практического медицинского центра детской кардиологии, написал в фейсбуке министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Это изверги, террористы, и это точно не должно остаться безнаказанным! Утром я обращался к российским медикам с призывом осудить действия тирана, выйти на площади с требованием остановить войну и стать в защиту коллег, украинских медиков. Вечером - очередная смерть врача, и мои слова: идите вы оккупанты на х*й вместе со своим кораблем!", - написал Ляшко.

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