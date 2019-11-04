"Хотим, чтобы наши дети умели говорить" - как поощрить ребенка к чтению

1-2 ноября в Виннице состоялся Vinbookfest. На фестивале известные украинские авторы презентовали свои книги и рассказывали как поощрить детей к чтению.
"Каждый вечер читал сыну сказки. И как-то он спросил, чего в мультиках герои бегают и говорят, а в книгах нет. Задумался и начал разрабатывать анимационную книгу "Колобок". Благодаря специальной программе на телефоне можно навести экран на книгу и смотреть мультики", - говорит 36-летний винничанин Александр Музыка. Победитель всеукраинской олимпиады по педагогике. Покинул должность заместителя директора винницкого филиала Приватбанка, чтобы создавать анимационные книги.
Такие 3Д книги можно смотреть и читать на трех языках. Нажимая на рисунок дети изучают английский язык.
"Хотим, чтобы наши дети умели говорить. Благодаря анимации ребенок развивается. Потому, что современных детей мало чем можно удивить, а такие развивающие игры побуждают ее по крайней мере открывать книжку", - говорит Александр.
Подарочный набор стоит 200 грн. Туда входит анимационная книга и 2 открытки.
"Сначала создаем анимационные мультфильмы, а потом по их мотивам создаю книги. Главное - заинтересовать ребенка. Поэтому надо, чтобы в книгах было как можно больше рисунков", - говорит автор детской литературы, киевлянка, Лана Ра.
"Сын - актер театра. Часто читает детям сказки поставленным голосом. После чего они приходят домой и пытаются читать так же", - говорит.
На полках размещены книги на любой вкус. Продавать книги на фестиваль приехали из Киева и Харькова.
"На фестивале представлено очень много современных авторов. Считаю, что такое мероприятие популяризирует украинскую книгу. Поощрить детей возможно лишь, если минимизировать использование интернета. Покупать ребенку больше иллюстративных книжек. С раннего детства надо прививать любовь к книге. Чтобы в старшем возрасте ребенок сама хотела читать", - говорит Игорь Василенко из Винницы.
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1-2 ноября в Виннице в помещении Винницкого академического областного театра кукол состоится фестиваль "VinBookFest". На фестивале можно будет приобрести книги, посетить автограф-сессии и презентации книг известных украинских писателей.
Во время фестиваля состоятся мастер-классы. Для детей устроят интерактивные игры, фотозоны и прочее. На территории обустроят места для отдыха. Изюминкой фестиваля стне показ спектакля кукольного театра "Речная фея Агайя".
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