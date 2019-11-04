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понедельник, 04 ноября 2019 11:07

"Хотим, чтобы наши дети умели говорить" - как поощрить ребенка к чтению
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1-2 ноября в Виннице состоялся Vinbookfest. На фестивале известные украинские авторы презентовали свои книги и рассказывали как поощрить детей к чтению.

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице состоялся книжный фестиваль
В Виннице состоялся книжный фестиваль

"Каждый вечер читал сыну сказки. И как-то он спросил, чего в мультиках герои бегают и говорят, а в книгах нет. Задумался и начал разрабатывать анимационную книгу "Колобок". Благодаря специальной программе на телефоне можно навести экран на книгу и смотреть мультики", - говорит 36-летний винничанин Александр Музыка. Победитель всеукраинской олимпиады по педагогике. Покинул должность заместителя директора винницкого филиала Приватбанка, чтобы создавать анимационные книги.

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице состоялся книжный фестиваль
В Виннице состоялся книжный фестиваль

Такие 3Д книги можно смотреть и читать на трех языках. Нажимая на рисунок дети изучают английский язык.

"Хотим, чтобы наши дети умели говорить. Благодаря анимации ребенок развивается. Потому, что современных детей мало чем можно удивить, а такие развивающие игры побуждают ее по крайней мере открывать книжку", - говорит Александр.

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице состоялся книжный фестиваль
В Виннице состоялся книжный фестиваль

Подарочный набор стоит 200 грн. Туда входит анимационная книга и 2 открытки.

"Сначала создаем анимационные мультфильмы, а потом по их мотивам создаю книги. Главное - заинтересовать ребенка. Поэтому надо, чтобы в книгах было как можно больше рисунков", - говорит автор детской литературы, киевлянка, Лана Ра.

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице состоялся книжный фестиваль
В Виннице состоялся книжный фестиваль

"Сын - актер театра. Часто читает детям сказки поставленным голосом. После чего они приходят домой и пытаются читать так же", - говорит.

На полках размещены книги на любой вкус. Продавать книги на фестиваль приехали из Киева и Харькова.

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице состоялся книжный фестиваль
В Виннице состоялся книжный фестиваль

"На фестивале представлено очень много современных авторов. Считаю, что такое мероприятие популяризирует украинскую книгу. Поощрить детей возможно лишь, если минимизировать использование интернета. Покупать ребенку больше иллюстративных книжек. С раннего детства надо прививать любовь к книге. Чтобы в старшем возрасте ребенок сама хотела читать", - говорит Игорь Василенко из Винницы.

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице состоялся книжный фестиваль
В Виннице состоялся книжный фестиваль

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1-2 ноября в Виннице в помещении Винницкого академического областного театра кукол состоится фестиваль "VinBookFest". На фестивале можно будет приобрести книги, посетить автограф-сессии и презентации книг известных украинских писателей.

Во время фестиваля состоятся мастер-классы. Для детей устроят интерактивные игры, фотозоны и прочее. На территории обустроят места для отдыха. Изюминкой фестиваля стне показ спектакля кукольного театра "Речная фея Агайя".

Автор: Ирина Кальченко
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04
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