Хасидский мальчик и феминизм: презентовали программу "Остров Европа"

13 июня открыли нулевой день Международного фестиваля "Остров Европа".

"Фестиваль смог объединить очень разные тематические русла, - рассказывает Gazeta.ua соучредитель, писательница Екатерина Калитко. - Миссия "Острова Европа" - стать точкой опоры и комментировать важные вещи".

Едва ли не впервые в Виннице и в Украине на ОЕ презентуют феминистическую программу с женщинами, которые достигли успеха в литературе. Также, будет показана идишоязычная культура, которую сформировала Европа. На острове Кемпа состоятся крымскотатарские чтения.

Организаторы "Остров Европа" во время открытия фестиваля сообщили, что все участники мероприятия могут написать письма политическим заключенным, которые находятся в тюрьмах России. В инфо-центре можно получить правила написания таких писем, списки политзаключенных и адреса их пребывания.

Фестиваль открыли выставкой "Хасидский мальчик из Винницы". Она посвящена 180-летию винницкого писателя еврейского происхождения Ицхака Йоеля Линецкого.

Как сообщил директор фестиваля Александр Вешелени, один из спонсоров мероприятия "Украинский культурный фонд" выделил 285 тыс. грн.

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"Остров Европа" основан украинскими литераторами Екатериной Калитко и Анной Вовченко в 2015-м. Проект призван артикулировать достижения "малых" и "камерных" литератур Европы (Центрально-Восточная Европа, Балканы, Средиземноморье и другие регионы, а также творчество мигрантов) и их связь с украинским историко-культурным контекстом.