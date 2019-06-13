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четверг, 13 июня 2019 17:12

Хасидский мальчик и феминизм: презентовали программу "Остров Европа"
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13 июня открыли нулевой день Международного фестиваля "Остров Европа".

"Фестиваль смог объединить очень разные тематические русла, - рассказывает Gazeta.ua соучредитель, писательница Екатерина Калитко. - Миссия "Острова Европа" - стать точкой опоры и комментировать важные вещи".

Едва ли не впервые в Виннице и в Украине на ОЕ презентуют феминистическую программу с женщинами, которые достигли успеха в литературе. Также, будет показана идишоязычная культура, которую сформировала Европа. На острове Кемпа состоятся крымскотатарские чтения.

Прошел нулевой день международного фестиваля "Остров Европа". Фото: Ирина Кальченко
Прошел нулевой день международного фестиваля "Остров Европа". Фото: Ирина Кальченко
Прошел нулевой день международного фестиваля "Остров Европа". Фото: Ирина Кальченко
Прошел нулевой день международного фестиваля "Остров Европа". Фото: Ирина Кальченко

Организаторы "Остров Европа" во время открытия фестиваля сообщили, что все участники мероприятия могут написать письма политическим заключенным, которые находятся в тюрьмах России. В инфо-центре можно получить правила написания таких писем, списки политзаключенных и адреса их пребывания.

Фестиваль открыли выставкой "Хасидский мальчик из Винницы". Она посвящена 180-летию винницкого писателя еврейского происхождения Ицхака Йоеля Линецкого.

Как сообщил директор фестиваля Александр Вешелени, один из спонсоров мероприятия "Украинский культурный фонд" выделил 285 тыс. грн.

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"Остров Европа" основан украинскими литераторами Екатериной Калитко и Анной Вовченко в 2015-м. Проект призван артикулировать достижения "малых" и "камерных" литератур Европы (Центрально-Восточная Европа, Балканы, Средиземноморье и другие регионы, а также творчество мигрантов) и их связь с украинским историко-культурным контекстом.

Автор: Богдан Барабанов
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13
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