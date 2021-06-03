Харьковский университет возглавила дочь застреленного экс-политика

На выборах ректора Харьковского университета имени Каразина победила доктор юридических наук, профессор Татьяна Кагановская. Она стала первой женщиной-ректором за всю 216-летнюю историю университета.

Во втором туре ее оппонентом был директор учебно-научного института "Физико-технический факультет" Игорь Гирка, сообщается на странице вуза в Facebook.

Кагановская набрала 1166 голосов, ее конкурент - 940 голосов.

При этом 84 избирателя не поддержали ни одного кандидата.

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Татьяна Кагановская - дочь известного политика (бывшего харьковского мэра и руководителя области, главы Администрации президента) Евгения Кушнарева, который трагически погиб на охоте в январе 2007 году. Смертельное ранение Кушнареву нанес один из его друзей - заместитель директора харьковского завода "Точприбор" Дмитрий Завальный.

Кагановская закончила Национальную академию юридических наук имени Ярослава Мудрого, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины. Была депутатом Харьковского городского совета.

Возглавляет юридический факультет ХНУ имени Каразина последние 17 лет, с момента восстановления юридического факультета в структуре вуза 2004 года.