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суббота, 22 мая 2021 00:08

Харьковские болельщики в шоке — "Металлист 1925" топит за Добкина

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Харьковские болельщики в шоке — &quot;Металлист 1925&quot; топит за Добкина

"Металлист 1925" взорвал соцсети гневом: клуб открыто "топит" за Добкина — это шокировало харьковских болельщиков.

На одном из самых известных зданий Харькова, принадлежащем концерну АВЭК Александра Фельдмана, рядом с портретом Михаила Добкина появился баннер футбольного клуба "Металлист 1925".

Так в один день фирменный баннер ФК "Металлист 1925" сменил красовавшийся здесь с марта до последнего времени рядом с баннером Добкина портрет собственника здания и концерна АВЭК Александра Фельдмана.

Болельщики в шоке — действия футбольного клуба вызвали их бурное негодование, которое выплеснулось в соцсети.

"Металлист 1925" так и не стал ничем серьезным, несмотря на громкие заявления, а теперь упал ниже плинтуса" — возмущаются болельщики в соцсетях.

Но ситуация может оказаться еще хуже, чем сейчас видится футбольным фанатам. Спортивные СМИ с возмущением пишут, что клуб вопреки спортивной этике и стандартам будет вовлечен в политическую кампанию: "Любопытная информация появилась в Харькове. На предстоящих осенью выборах мэра одного из кандидатов — Михаила Добкина — будет поддерживать ФК "Металлист 1925". Причём по имеющейся информации — в качестве официального спонсора. Харьков — футбольный город, поэтому внимание Добкина к футбольной теме не удивляет. Удивительно другое - слова "футбол вне политики", похоже в такой ситуации остаются просто словами. И основополагающие принципы УЕФА и ФИФА для владельцев ФК "Металлист 1925" остаются просто ничего не значащей декларацией".

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