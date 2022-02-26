Харьковщина успешно сражается с оккупантом. Убиты сотни россиян

 
Ексклюзивы
1/5
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Просмотров: 5535
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Просмотров: 3024
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
Просмотров: 3987
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
Просмотров: 648
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
Просмотров: 990
Путин проиграл еще одно сражение. Мы никогда не сдадимся
Путин проиграл еще одно сражение. Мы никогда не сдадимся
Просмотров: 4491
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
Просмотров: 810
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3690
24 февраля – начало конца режима Путина
24 февраля – начало конца режима Путина
Просмотров: 3096
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
7 Просмотров: 8100
Фото
Все фото
21
11
4
15
15
&quot;Содрогнулась земля дважды. Неприятно было&quot;: в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
Сотни людей вышли в Харькове на &quot;Марш единства&quot;, который хотела запретить городская власть - фото и видео
Сотни людей вышли в Харькове на "Марш единства", который хотела запретить городская власть - фото и видео
Сурок Тимка дал прогноз на весну и выбрал &quot;блюдо-антистресс&quot;
Сурок Тимка дал прогноз на весну и выбрал "блюдо-антистресс"
&quot;Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много&quot; - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
Бардак и разруха: в Харькове осмотрели бомбоубежища
Бардак и разруха: в Харькове осмотрели бомбоубежища
Видео
Все видео
"Им было похр*н" - пленный рассказал, как россияне стреляют по гражданским
"Им было похр*н" - пленный рассказал, как россияне стреляют по гражданским
Скованный "цепью любви" харьковчанин продает ее за $3 млн
Скованный "цепью любви" харьковчанин продает ее за $3 млн
"Спал дома" - Ярославский прокомментировал смертельное ДТП
"Спал дома" - Ярославский прокомментировал смертельное ДТП
"Миновал" государственные здания и ТРЦ - в Харькове поймали хулигана
"Миновал" государственные здания и ТРЦ - в Харькове поймали хулигана
CNN назвал Харьков "российским городом"
CNN назвал Харьков "российским городом"
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 13221
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 6372
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 3969
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 810
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2718
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
25 февраля 2022
Просмотров: 954
Покажіть мій окоп
Ми не нариємо собі у дніпровських кручах під Запоріжжям мобільного американського комплексу THAAD, здатного захистити військові бази і стратегічні ...
суббота, 26 февраля 2022 09:50

Харьковщина успешно сражается с оккупантом. Убиты сотни россиян

  Комментировать
Харьковщина успешно сражается с оккупантом. Убиты сотни россиян
Бійці ЗСУ дають гідну відсіч ворогу. ФОТО: Gazeta.ua

Харьковщина продолжает удерживать обороны. Основные бои с агрессором вчера проходили в направлении Дергачев, Циркунов и Чугуева.

Враг понес очень большие потери – были уничтожены более ста единиц бронированной техники и убиты сотни российских захватчиков, написал в своем телеграмм-канале председатель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

"Наши воины героически отстаивают границы города Харькова. Мы перекрываем все направления. Вчера были случаи прорыва обороны. Несколько вражеских танков зашли в город, после чего были уничтожены и контроль был восстановлен нашими войсками", - заявил глава ОГА.

После серьезного сопротивления наших враг начал позорно целить из артиллерии по социальной инфраструктуре, добавил Синегубов.

"Снаряды попали в центр крови на Алексеевке и детскую областную больницу. Повреждены жилые дома на Салтовке и ХТЗ. Были попытки уничтожить военные объекты в центре города. К сожалению, есть пострадавшие. В настоящее время комендантский час завершен, однако, передвигаться по городу опасно" , – сказал чиновник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве раздался мощный взрыв в районе аэропорта Жуляны. В многоэтажку попал снаряд

Синегубов добавил, что в регионе работают диверсионно-разведывательные группы врага.

"Их цель - завербовать гражданское население, определить цели и закладывать электронные метки для вражеской артиллерии. Оккупанты работают группами от двух до пяти человек. Обо всех случаях обнаружения подозрительных лиц сообщайте полиции или военным", - заявил.

Глава ОГА призвал людей не покидать укрытие.

В районе проведения операции Объединенных сил зенитным ракетным комплексом С-300 Украины сбиты две вражеские цели – вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск. Также истребитель Су-27 Воздушных Сил ВС Украины успешно атаковал военно-транспортный самолет Ил-76 МД российских оккупационных войск и уничтожил врага, сообщает Генштаб.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Харьковщина успешно сражается с оккупантом. Убиты сотни россиян». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали командира сбитого под Гостомелем российского вертолета
Показали командира сбитого под Гостомелем российского вертолета Просмотров: 164568
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП 6 Просмотров: 133535
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США Просмотров: 77181
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам 3 Просмотров: 55942
Истребители Китая вошли в воздушное пространство Тайваня - СМИ
Истребители Китая вошли в воздушное пространство Тайваня - СМИ Просмотров: 49279
Новости Харькова
"Им было похр*н" - пленный рассказал, как россияне стреляют по гражданским
"Им было похр*н" - пленный рассказал, как россияне стреляют по гражданским
 1 Просмотров: 22077
Харьковщина стоит – как там прошли первые сутки российской агрессии
Харьковщина стоит – как там прошли первые сутки российской агрессии Просмотров: 8109
Россия бомбит Чугуев в Харьковской области. Смертельно попали в газовую службу
Россия бомбит Чугуев в Харьковской области. Смертельно попали в газовую службу Просмотров: 7794
Россия заказала четыре теракта в Харькове - СБУ помешала
Россия заказала четыре теракта в Харькове - СБУ помешала Просмотров: 1989
Военная линейка стартует от 6,5 тысяч гривен - производитель бронежилетов
Военная линейка стартует от 6,5 тысяч гривен - производитель бронежилетов
 Просмотров: 909
Больше всего комментируют
24
Порошенко обратился к украинскому народу
7
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
6
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП
6
"Неонацисты, бендеровцы" – у Путина истерика после трупов российских оккупантов
5
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной в Беларуси
Голосов: 2077
Голосование Помогут ли санкции США и ЕС приостановить российскую агрессию?
  • Да, заставят задуматься о последствиях
  • Нет, он не признает Украину как государство
  • Мне безразлично
Просмотреть