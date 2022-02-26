Харьковщина успешно сражается с оккупантом. Убиты сотни россиян

Бійці ЗСУ дають гідну відсіч ворогу. ФОТО: Gazeta.ua

Харьковщина продолжает удерживать обороны. Основные бои с агрессором вчера проходили в направлении Дергачев, Циркунов и Чугуева.

Враг понес очень большие потери – были уничтожены более ста единиц бронированной техники и убиты сотни российских захватчиков, написал в своем телеграмм-канале председатель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

"Наши воины героически отстаивают границы города Харькова. Мы перекрываем все направления. Вчера были случаи прорыва обороны. Несколько вражеских танков зашли в город, после чего были уничтожены и контроль был восстановлен нашими войсками", - заявил глава ОГА.

После серьезного сопротивления наших враг начал позорно целить из артиллерии по социальной инфраструктуре, добавил Синегубов.

"Снаряды попали в центр крови на Алексеевке и детскую областную больницу. Повреждены жилые дома на Салтовке и ХТЗ. Были попытки уничтожить военные объекты в центре города. К сожалению, есть пострадавшие. В настоящее время комендантский час завершен, однако, передвигаться по городу опасно" , – сказал чиновник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве раздался мощный взрыв в районе аэропорта Жуляны. В многоэтажку попал снаряд

Синегубов добавил, что в регионе работают диверсионно-разведывательные группы врага.

"Их цель - завербовать гражданское население, определить цели и закладывать электронные метки для вражеской артиллерии. Оккупанты работают группами от двух до пяти человек. Обо всех случаях обнаружения подозрительных лиц сообщайте полиции или военным", - заявил.

Глава ОГА призвал людей не покидать укрытие.

В районе проведения операции Объединенных сил зенитным ракетным комплексом С-300 Украины сбиты две вражеские цели – вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск. Также истребитель Су-27 Воздушных Сил ВС Украины успешно атаковал военно-транспортный самолет Ил-76 МД российских оккупационных войск и уничтожил врага, сообщает Генштаб.