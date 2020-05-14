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четверг, 14 мая 2020 12:06

Харьков вслед за Киевом планирует открытие метро

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Харьков вслед за Киевом планирует открытие метро
Готовятся открывать харьковское метро. Фото: Укр-Прокат

В Харьковском горсовете хотят возобновить работу метрополитена, ведь наземный общественный транспорт города не справляется с перевозками.

"После послабления карантина многие вышли на работу -и сразу возникло скопление на остановках и в общественном транспорте. Поэтому послабление карантинных мероприятий должно сопровождаться усилением транспортных перевозок. Поэтому, чтобы избежать последствий эпидемического характера, надо открыть метрополитен", - сказала заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан Укринформу.

Вопрос открытия метро собираются поставить правительству.

Рассказала, что городской метрополитен тщательно подготовился к карантину.

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"Приобретено много дезинфекционных растворов, отработана ночная дезинфекция вагонов и график уборки, а также пропускная система. Есть возможность соблюдать дистанцию".

С 25 мая планируют запустить Киевский метрополитен. Мэр Кличко обратился с этим к правительству.

"Работа метро и общественного транспорта в Киеве может возобновиться только в том случае, если столица будет отвечать критериям Минздрава", - ответил министр здравоохранения Степанов.

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