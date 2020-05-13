Киев хочет открыть метро – Кличко обратился к правительству

Киевский метрополитен закрыли для пассажиров 17 марта. Фото: metro.kiev.ua

Столичная власть 22 мая начнет возобновлять работу общественного транспорта. С 25 мая планируют запустить киевский метрополитен.

Об этом на брифинге сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Планируем после 22 мая возобновить работу общественного транспорта в обычном режиме...

Я обращаюсь к правительству: с 25 мая разрешить возобновить работу метро в столице. Конечно, мы будем учитывать ситуацию с распространением вируса и надеемся, что она не ухудшится", - сказал Кличко.

Он назвал идею спецпропусков для проезда в метрополитене утопической - это создаст "страшные толпы, и будет еще хуже". И подчеркнул, что метро должно открыться для работы в обычном режиме.

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В столице 1960 подтвержденных случаев Covid-19. 40 человек умерли. Вместе с тем за прошедшие сутки наблюдалось снижение динамики заболеваемости.