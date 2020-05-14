В правительстве ответили на просьбу Кличко открыть метро

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, когда в Киеве откроют метро. Фото: Reuters

Работа метро и общественного транспорта в Киеве может возобновиться только в том случае, если столица будет отвечать критериям Минздрава.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

"Нами будут предоставлены конкретные предложения по этапам выхода из карантина, которые будут утверждены постановлением правительства. Там будут все без исключения критерии, а также при каких условиях может открываться в том числе городской транспорт и метро. Если город Киев будет отвечать этим критериям, то мы не видим в этом проблемы. Но только если будет соответствовать критериям", - сказал министр.

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Степанов отметил, что эти критерии разработаны специалистами Минздрава. То есть профессиональными эпидемиологами и вирусологами, которые понимают, как нужно выходить из карантина.

Утром 13 мая в центре Киева представители автоперевозчиков перекрывали движение с намерением протестовать против запрета на междугородные и международные перевозки. Участники акции требовали от Кабмина разрешения на внутренние и международные перевозки. Люди жалуются, что из-за запрета им нечем кормить свои семьи.