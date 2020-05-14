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четверг, 14 мая 2020 11:21

Смягчение карантина: что заработает с 22 мая

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Смягчение карантина: что заработает с 22 мая
Согласно расчетам МЗ, новый этап выхода из карантина должен происходить каждые 10 дней. Фото: pixabay

Что именно будут открывать на втором этапе выхода из карантина 22 мая рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом он заявил на брифинге, передает "Бабель".

По его словам, на втором этапе позволят работу общественного транспорта; проводить спортивные соревнования, но без зрителей; открыть отели, кроме хостелов; рестораны и спортзалы при гостиницах не будут работать; работу дошкольных учреждений; проводить внешнее независимое оценивание (ВНО).

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Также Кабмин определит критерии, по которым будет работать общественный транспорт и будут проходить спортивные соревнования.

Согласно расчетам МЗ, новый этап выхода из карантина должен происходить каждые 10 дней. Это тот срок, в течение которого могут определить, готовы ли к переходу на следующий этап.

Степанов отметил, что дальнейший выход из карантина будет происходить по формуле адаптивного карантина. Однако, он не уточнил, какой именно общественный транспорт запустят с 22 мая.

По состоянию на утро 14 мая, в Украине зафиксированы 16 847 подтвержденных случаев Covid-19. Из них летальных - 456. За последние сутки умерли 17 человек. Выздоровели за последние сутки 427 человек, в целом - 4143.

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