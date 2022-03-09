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среда, 09 марта 2022 14:00

Спецтема: Война России против Украины

Гуманитарный кризис в Мариуполе: дома разрушены, на улицах лежат тела (18+)
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Российские оккупанты артиллерийскими и авиационными обстрелами беспощадно уничтожают Мариуполь Донецкой области и его жителей.

Бойцы полка "Азов" рассказали в Telegram о ситуации в оккупированном с 1 марта войсками РФ городе.

"Из-за обстрелов в Мариуполе нет электричества, воды и газа. Отсутствует связь. Оккупанты не пропускают в город гуманитарные конвои и не выпускают гражданских по "зеленому коридору". Мариуполь на грани гуманитарной катастрофы", - говорится в сообщении.

Фото: t.me/polkazov

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Люди собирают дождевую воду для питья, есть готовят на кострах прямо на улице, а погибших соседей хоронят во дворах.

"Тех, кого некому похоронить, лежат прямо на улицах города, до тех пор, пока коммунальщики их не заберут, чтоб похоронить в братских могилах. Огромное количество домов разрушено, а люди находят пристанище в бомбоубежищах и религиозных сооружениях, но враг обстреливает и их", - добавили в "Азове".

Оккупанты скрывают потери, которые понесла российская армия за время войны в Украине. В Мариуполе бойцам полка "Азов" удалось зафиксировать подготовку к захоронению россиян в украинском черноземе.

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