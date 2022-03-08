Россияне тайно хоронят своих убитых солдат в украинский чернозем

Оккупанты скрывают потери, которые понесла российская армия за время войны в Украине.

Бойцам полка "Азов" удалось зафиксировать подготовку к захоронению россиян в украинском черноземе. Соответствующие кадры опубликовали в Telegram.

"Трудно представить, сколько тел московитов останется гнить в нашей, чужой для них, земле. Их отцы никогда не узнают куда делись их сыновья-убийцы. Продолжаем отправлять россиян к месту постоянной дислокации - в ад. Боремся за украинский Мариуполь", - говорится в сообщении.

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24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.