Губернатор Винницкой области подал в отставку

Председатель Винницкой облгосадминистрации Валерий Коровий написал заявление на увольнение.
Выполнять обязанности на этой должности, пока президент Владимир Зеленский не назначит другого, пишет 33 канал.
"Никаких сенсаций. Потому что в день инаугурации нового Президента все председатели областных государственных администраций написали соответствующие заявления, - прокомментировал 1-й заместитель председатель Винницкой ОГА Андрей Гижко. - И он будет работать в статусе и.о. - исполняющего обязанности до представления нового руководителя облгосадминистрации".
Заместители Коровия заявлений не писали. Это не предусмотрено законом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гройсман уходит в отставку
20 мая председатель Черниговской облгосадминистрации Александр Мисник написал заявление об увольнении с должности.
Полномочия председателей местных государственных администраций прекращаются в случае избрания нового президента Украины.
Комментарии