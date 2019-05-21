Губернатор Винницкой области подал в отставку

Моя Вінниця Председатель Винницкой облгосадминистрации Валерий Коровий написал заявление на увольнение.

Председатель Винницкой облгосадминистрации Валерий Коровий написал заявление на увольнение.

Выполнять обязанности на этой должности, пока президент Владимир Зеленский не назначит другого, пишет 33 канал.

"Никаких сенсаций. Потому что в день инаугурации нового Президента все председатели областных государственных администраций написали соответствующие заявления, - прокомментировал 1-й заместитель председатель Винницкой ОГА Андрей Гижко. - И он будет работать в статусе и.о. - исполняющего обязанности до представления нового руководителя облгосадминистрации".

Заместители Коровия заявлений не писали. Это не предусмотрено законом.

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20 мая председатель Черниговской облгосадминистрации Александр Мисник написал заявление об увольнении с должности. Полномочия председателей местных государственных администраций прекращаются в случае избрания нового президента Украины.