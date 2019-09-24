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вторник, 24 сентября 2019 11:14

Грузовик раздробил маршрутку: 11 пострадавших
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Днепр: КрАЗ влетел в маршрутку с пассажирами
Фото: informator
Днепр: КрАЗ влетел в маршрутку с пассажирами
Днепр: КрАЗ влетел в маршрутку с пассажирами
Днепр: КрАЗ влетел в маршрутку с пассажирами
Днепр: КрАЗ влетел в маршрутку с пассажирами

Сегодня утром в Днипре грузовик въехал в маршрутку №146 Б с пассажирами.

Авария произошла на пересечении Запорожского шоссе и улицы Генерала Пушкина, пишет "Информатор".

По словам очевидцев, КрАЗ поворачивал с Запорожского шоссе на Звездный бульвар на красный свет, что стало причиной ДТП. После столкновения в маршрутке оторвался один из поручней.

Предварительно, в аварии пострадали 11 человек, их госпитализировали в различные больницы города. У одного пострадавшего есть подозрение на травму позвоночника, другие пассажиры отделались менее тяжелыми травмами.

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Близ села Бзов в Барышевском районе на Киевщине произошла смертельная авария. Там грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на трех мужчин, которые стояли перед ним. Виновника ДТП протащило вперед и он въехал в еще одну машину на обочине дороги.

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