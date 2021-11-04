Груз 200: к консульству России принесли гроб

Общественный активист Демьян Ганул принес к консульству Российской Федерации в Одессе гроб. Так мужчина поздравил российских дипломатов с Днем народного единства РФ.

Об этом он сообщил в Facebook.

Фото: Facebook-страница Демьян Ганул

Деревянный гроб с красными надписями "Груз 200" и "Россияне идут домой" мужчина разместил перед входом в консульство.

"Сегодня (4 ноября. - Gazeta.ua) мы посетили консульство мордора в Одессе и оставили "подарки", чтобы напомнить о преступлениях России - развязанной войне на Востоке Украины и аннексии Крыма. Эти гробы символизируют смерть российских наемников на украинском Востоке", - написал Ганул.

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Он призвал оккупантов праздновать День единства на территории страны-агрессора России, а не в Украине.

"Надписи на будущем доме для российских военных, которые убивают украинцев, выполнены на русском языке, чтобы те, кому это адресовано, беспрепятственно могли прочитать", - добавил активист.

Ранее в Одессе облили краской ворота генерального консульства РФ. Инцидент произошел в ночь на 12 октября. Злоумышленник бросил в ворота дипломатического учреждения пакеты с красной краской. По факту открыли уголовное производство по статье "Хулиганство".