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вторник, 18 февраля 2020 10:15

Группа ROCKOKО представит новый альбом "Dark & ​​Light"

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Группа ROCKOKО представит новый альбом &quot;Dark &amp; ​​Light&quot;
Группа основана в 2012-м во Львове. Фото предоставлено организаторами.

7 марта во Львовской национальной филармонии группа "ROCKOKО" представит альбом "Dark & ​​Light". Он вышел в начале февраля.

"12 композиций, 2 контрастные части, в альбоме, который гармонично сочетает в себе все возможные музыкальные и жизненные противоречия. Все это, и, конечно, много других сюрпризов состоится во время перформанса. Безумные эмоции, харизматичные исполнители, яркая, роковая музыка, что выполняется на классических инструментах и ​​не перестает удивлять своей многогранностью и новым взглядом на привычные вещи", - рассказывают организаторы концерта.

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Композиции, которые вошли в альбом, - авторские. Каждая из них относится к части - "LIGHT", или "DARK". Они несут определенный месседж, и соответствуют визуальном контента, который специально создавался под конкретную композицию.

"ROCKOKO" - украинский инструментальный музыкальный коллектив. Основан 2012-м во Львове. Относит себя к жанру прогрессивный рок, симфо-рок, симфотроника. Также в исполнении группы можно услышать такие жанры как поп, танцевальная музыка, D&B, металл, джаз, фанк. В состав группы входят Михаил Романишин - скрипач, композитор, Владимир Котляров - виолончелист, композитор и Игорь Процик - виолончелист.

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