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воскресенье, 31 октября 2021 19:27

Гройсман агитировал в Винницкой области в день тишины

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Гройсман агитировал в Винницкой области в день тишины
Встреча Гройсмана с винничанами / "33-й канал"

Лидер политической партии "Украинская Стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман нарушил избирательное законодательство и проводил агитацию в день тишины в Улановской и Липовецкой территориальных общинах Винницкой области.

В этих общинах 31 октября прошли выборы председателей. Гройсман призвал земляков поддержать кандидатов от своей команды – Александра Гоцуляка в Улановской и Олесю Назаренко – в Липовецкой общине. Об этом сообщает "33 канал".

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На местных выборах в разных регионах Украины – невысокая явка, в пределах 11-12% по состоянию на 12:00. К примеру, в округе №184 в Херсонской области составляла 11%. Для сравнения, во время выборов в Верховную Раду в 2019 году явка к 12:00 в соответствующем округе была 23,5%.

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Дата
31
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