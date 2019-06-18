Государство должно выплатить €26,6 тыс. активистам, которых избил "Беркут" в 2010-м

ЕСПЧ постановления, Украина должна выплатить 26,6 тыс.евро активистам. Фото Укринформ.

ЕСПЧ постановил, что Украина нарушила ряд статей Европейской конвенции прав человека в отношении 4-х человек, которые в 2010-м протестовали против строительства дороги через парк Горького в Харькове.

Соответствующее решение ЕСПЧ вынес во вторник, сообщает корреспондент Укринформа.

"Дело касается жалоб о нарушении прав людей, протестовавших против вырубки деревьев в общественном парке с целью строительства дороги. Суд определил, что власть не смогла провести надлежащее расследование относительно жалоб на плохое обращение с заявителями", - заявили в суде.

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Речь идет о событиях мая-июня 2010-го в Центральном парке им. Горького в Харькове, когда активисты выступили против вырубки деревьев, чтобы построить дорогу. Некоторые протестующие тогда были избиты, а около 30 задержаны подразделением "Беркут".

Установив нарушение некоторых статей Европейской конвенции прав человека, ЕСПЧ обязал Украину выплатить 4-м заявителям по 6 тыс. евро каждому за нематериальный ущерб и еще 16,6 тыс. евро в качестве компенсации судебных издержек.

США призывают Россию выполнить решение Международного трибунала по морскому праву, освободить военнопленных моряков и вернуть захваченные суда. Спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что у России нет никаких оснований к игнорированию решения.