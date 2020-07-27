Гости заразились коронавирусом на свадьбе

 
Ексклюзивы
1/5
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 360
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 315
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 810
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 774
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4329
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2322
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7812
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 972
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 711
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1998
Фото
Все фото
5
10
5
4
5
Похищали, пытали и даже насиловали: задержали банду, которая 10 лет держала в страхе целую область
Похищали, пытали и даже насиловали: задержали банду, которая 10 лет держала в страхе целую область
Справились на &quot;четверку&quot;: воздушные силы учились отражать нападение авиации
Справились на "четверку": воздушные силы учились отражать нападение авиации
12-летний сирота погиб на глазах у друзей: подробности и фото
12-летний сирота погиб на глазах у друзей: подробности и фото
В отстойнике нашли части тела человека
В отстойнике нашли части тела человека
Микроавтобус с пчелами влетел в грузовик: среди погибших - подросток
Микроавтобус с пчелами влетел в грузовик: среди погибших - подросток
Видео
Все видео
Юные вандалкы разбили окно электрички и похвастались этим в Instagram
Юные вандалкы разбили окно электрички и похвастались этим в Instagram
Сумка с деньгами и оружие - опубликовали видео с месте убийства полицейского
Сумка с деньгами и оружие - опубликовали видео с месте убийства полицейского
Били кулаками, забрали телефон: продавец и хозяйка магазина напали на журналистку
Били кулаками, забрали телефон: продавец и хозяйка магазина напали на журналистку
"Я миллионер. Мне п***й": 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
"Я миллионер. Мне п***й": 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
Никто не остановил: прыжок мужчины с моста в реку попал на видео
Никто не остановил: прыжок мужчины с моста в реку попал на видео
Интервью
1/5
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 315
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 756
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 432
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1350
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5328
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
26 июля 2020
Просмотров: 648
Курорт прогодує
– Місцевим пощастило. Вода до них не доходить, – каже Анна Іванівна про жителів гірського селища Славське на Львівщині. Живе ...
понедельник, 27 июля 2020 15:21

Гости заразились коронавирусом на свадьбе

  Комментировать
Гости заразились коронавирусом на свадьбе
Жители Новомосковска во время свадьбы на 150 человек в кафе "Сан Ремо" в Днепре заразились коронавируса. Фото: pixabay

Случаи инфицирования коронавирусом стали выявлять в Днепре у гостей после громкой свадьбы.

Кафе, где состоялось массовое мероприятие, закрыли для расследования, об этом заявила главный специалист Управления госнадзора за соблюдением санитарного законодательства ГУ "Госпродпотребслужбы" в Днепропетровской области Маргарита Малышева.

По ее словам, жители Новомосковска во время свадьбы на 150 человек в кафе "Сан Ремо" в Днепре заразились коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вспышка коронавируса в общежитии КПИ: сколько студентов заболели

На прошлой неделе ГУ "Госпродпотребслужбы" в Днепропетровской области сообщила ОСП "Днепровский городской отдел лабораторных исследований" о том, что у 2 жителей Новомосковска цыганской национальности лабораторно подтвердили Covid-19. По данным эпиданамнеза больные были гостями на свадьбе. Кроме них, на празднике были также 150 человек из разных регионов Украины.

"В связи с чем, в целях установления причин и обстоятельств заболеваемости, специалистами Днепровского городского управления ГУ "Госпродпотребслужбы" в Днепропетровской области совместно с представителями Нацполиции немедленно проведен сбор информации в кафе "Сан Ремо". На время расследования заведение общественного питания не функционирует", - сказала Малышева.

По ее словам, руководитель заведения предоставил договор аренды помещения кафе и кухни этими же лицами для проведения развлекательных мероприятий сроком 1 месяц. Из-за нарушения карантина Госпродпотребслужба написала заявление в полицию о привлечении ответственных лиц к административной/уголовной ответственности.

На свадьбе в индийском городе Палиганж жених заразил коронавирусом всех гостей. Через 2 дня он умер. 30-летний мужчина до праздника не имел проблем со здоровьем. Но перед свадьбой у него появилась температура.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гости заразились коронавирусом на свадьбе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июля

Самолет упал на людей

Популярный бутерброд празднует 120-й день рождения

Художник выстрелил себе в грудь

Самое читаемое
Что происходит с едой, когда на нее садится муха
Что происходит с едой, когда на нее садится муха Просмотров: 38900
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
11
 Просмотров: 19467
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
5
 Просмотров: 7974
Боец АТО поджег себя у стен Минобороны
Боец АТО поджег себя у стен Минобороны
7
 Просмотров: 6318
Стали известны соперники &quot;Динамо&quot; в отборе в Лигу чемпионов
Стали известны соперники "Динамо" в отборе в Лигу чемпионов Просмотров: 6084
Днипро
Нашли водителя маршрутки, который сбежал после аварии и бросил искалеченных пассажиров
Нашли водителя маршрутки, который сбежал после аварии и бросил искалеченных пассажиров Просмотров: 432
Мужчина погиб, спасая внучку
Мужчина погиб, спасая внучку Просмотров: 702
В каких украинских областях повышенный уровень пожарной опасности
В каких украинских областях повышенный уровень пожарной опасности Просмотров: 117
Земляки живым коридором встретили тело погибшего на Донбассе морпеха
Земляки живым коридором встретили тело погибшего на Донбассе морпеха Просмотров: 513
Военный грузовик раздавил легковушку: 2 человека погибли
Военный грузовик раздавил легковушку: 2 человека погибли Просмотров: 1674
Больше всего комментируют
6
Штаб ООС готовится к очередному перемирию на Донбассе
4
Боец полка "Азов" умер после жестокого избиения
3
Украина должна быть среди первых, кто сможет купить вакцину против коронавируса - Зеленский
3
Дела против Порошенко и активистов имеют заказной характер - Турчинов
3
Война на Донбассе: Россия открестилась от ответственности за соблюдение перемирия
Голосов: 187
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua