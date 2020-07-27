Гости заразились коронавирусом на свадьбе

Жители Новомосковска во время свадьбы на 150 человек в кафе "Сан Ремо" в Днепре заразились коронавируса. Фото: pixabay

Случаи инфицирования коронавирусом стали выявлять в Днепре у гостей после громкой свадьбы.

Кафе, где состоялось массовое мероприятие, закрыли для расследования, об этом заявила главный специалист Управления госнадзора за соблюдением санитарного законодательства ГУ "Госпродпотребслужбы" в Днепропетровской области Маргарита Малышева.

По ее словам, жители Новомосковска во время свадьбы на 150 человек в кафе "Сан Ремо" в Днепре заразились коронавирусом.

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На прошлой неделе ГУ "Госпродпотребслужбы" в Днепропетровской области сообщила ОСП "Днепровский городской отдел лабораторных исследований" о том, что у 2 жителей Новомосковска цыганской национальности лабораторно подтвердили Covid-19. По данным эпиданамнеза больные были гостями на свадьбе. Кроме них, на празднике были также 150 человек из разных регионов Украины.

"В связи с чем, в целях установления причин и обстоятельств заболеваемости, специалистами Днепровского городского управления ГУ "Госпродпотребслужбы" в Днепропетровской области совместно с представителями Нацполиции немедленно проведен сбор информации в кафе "Сан Ремо". На время расследования заведение общественного питания не функционирует", - сказала Малышева.

По ее словам, руководитель заведения предоставил договор аренды помещения кафе и кухни этими же лицами для проведения развлекательных мероприятий сроком 1 месяц. Из-за нарушения карантина Госпродпотребслужба написала заявление в полицию о привлечении ответственных лиц к административной/уголовной ответственности.

На свадьбе в индийском городе Палиганж жених заразил коронавирусом всех гостей. Через 2 дня он умер. 30-летний мужчина до праздника не имел проблем со здоровьем. Но перед свадьбой у него появилась температура.