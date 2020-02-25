Госпитализировали украинца, который контактировал с китайцем

В инфекционной больнице подготовили специальный бокс для приема больного. Фото: Укрінформ

Мужчину с высокой температурой госпитализировали в Закарпатье.

21 день назад он контактировал с китайцем, сообщает Mukachevo.net

В Берегово создали противоэпидемическую комиссию, которая решила госпитализировать мужчину с использованием спецсредств для защиты.

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В инфекционной больнице подготовили специальный бокс для приема больного. Его проверят на коронавирус. Больной 1985 года рождения, работает в Будапеште у китайца, который родом из провинции Хубэй и месяц назад вернулся оттуда. Сейчас тест-систем в области еще нет.

Украина усиливает меры безопасности в связи со вспышкой коронавируса. Гончарук подчеркнул, что все пассажиры, прибывающие самолетами из стран, где ранее подтвердились случаи заражения, будут проверяться в том же режиме, в котором проверялись самолеты из азиатского направления.