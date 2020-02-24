Коронавирус: в Украине усиливают меры безопасности

Из-за вспышки коронавируса Украина усиливает меры безопасности. Фото: Accavedin

Украина усиливает меры безопасности в связи со вспышкой коронавируса.

Решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению заноса и распространения на территории Украины коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга.

Гончарук подчеркнул, что все пассажиры, прибывающие самолетами из стран, где ранее подтвердились случаи заражения, будут проверяться в том же режиме, в котором проверялись самолеты с азиатского направления.

"В связи с тем, что в Италии новый виток заболеваний, мы приняли решение о том, что пассажиры, прибывающие самолетами из всех стран, в которых зафиксировано подтвержденныхее случаи коронавируса, будут проверяться в том же режиме, в котором проверялись самолеты с азиатского направления. То есть мы усиливаем меры безопасности в Украине", - сказал премьер.

Кроме того, он отметил, что ко всем заезжим в Украину автобусам будут приняты аналогичные меры безопасности.

"Кроме проверок в аэропортах, в связи с тем, что у нас многие граждане находятся в Италии, и многие из них приезжает в Украину не самолетами, а автобусами, из Закарпатья, через пропускные пункты, мы уже организовали работу - и с завтрашнего дня там также будут приняты аналогичные меры безопасности ", - добавил Гончарук.

При этом премьер добавил, что на КПВВ отправляется руководитель Государственной пограничной службы.

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"Сегодня туда отправляется руководитель Государственной пограничной службы, чтобы лично проконтролировать и организовать эту работу. Сейчас нет никаких оснований для беспокойства, все службы задействованы", - отметил Гончарук.

При этом премьер успокоил украинцев и добавил, что если будет зафиксирован случай заражения коронавирусом в Украине, уже подготовлено достаточное количество боксов для больных.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пик эпидемии коронавируса в Китае уже позади. Совместная миссия ВОЗ и Китая представила доклад по результатам изучения ситуации в китайских провинциях.