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вторник, 07 мая 2019 13:12

Город останется без воды до лета

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Автор: unn.com
  Во Львове до лета отключили горячее водоснабжение
Во Львове до лета отключили горячее водоснабжение

Во Львове до лета отключили горячее водоснабжение в связи с проведением ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей. Об этом сообщает УНН.

"6 мая, ЛГКП "Львовтеплоэнерго" и ЛКП "Зализнычнетеплоэнерго" начинают проведение ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей с целью проверки плотности и механической прочности трубопроводов и арматуры, выявление дефектов и повреждений на трубопроводах, подлежащих ликвидации во время летнего ремонтного периода ", - говорится в сообщении.

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Горячую воду отключат сразу во всем городе. Восстановление водоснабжения планируют на 1 июня.

Ровнотеплоенерго объявило, что из-за долгов горожан с 1 мая полностью прекращает централизованное горячее водоснабжение.

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07
мая

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