Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения

 
Ексклюзивы
1/5
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
14 Просмотров: 3366
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 234
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 450
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1494
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3114
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3204
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
1 Просмотров: 24633
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7668
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 792
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 2619
Фото
Все фото
5
11
4
4
35
Военные объяснили, почему надо помочь собственной кровью другим
Военные объяснили, почему надо помочь собственной кровью другим
Японские вареники и панкейки: какие блюда готовят дети в кулинарном лагере
Японские вареники и панкейки: какие блюда готовят дети в кулинарном лагере
Хасидский мальчик и феминизм: презентовали программу &quot;Остров Европа&quot;
Хасидский мальчик и феминизм: презентовали программу "Остров Европа"
Показали, что до сих пор хранят в подвалах старинного дворца Потоцких
Показали, что до сих пор хранят в подвалах старинного дворца Потоцких
Танец вампиров и палаточный городок - как прошел оперный фестиваль в Тульчине
Танец вампиров и палаточный городок - как прошел оперный фестиваль в Тульчине
Видео
Все видео
Назвали ошеломляющие цифры, которые потратили на оперный фестиваль
Назвали ошеломляющие цифры, которые потратили на оперный фестиваль
Ямы и выбоины: показали международную автотрассу
Ямы и выбоины: показали международную автотрассу
Муниципальную карту начали оформлять в Жэках
Муниципальную карту начали оформлять в Жэках
Вода с мазутом: в реке массово гибнет рыба
Вода с мазутом: в реке массово гибнет рыба
Девочки в коротких юбках: снимают фильм о выдающемся композиторе
Девочки в коротких юбках: снимают фильм о выдающемся композиторе
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1638
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2997
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5247
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
15 июня 2019
Просмотров: 279
Екскурсія в Чорнобиль
– Оля першу серію ледь додивилася. А я на половині четвертої виключив. Плакав, коли труни бетоном заливали і цуценят розстрілювали, ...
суббота, 15 июня 2019 16:28

Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения

  Комментировать
  На Кемпе состоялись крымскотатарские литературные чтения. Фото: vezha.vn.ua / Марина Сербинович
На Кемпе состоялись крымскотатарские литературные чтения. Фото: vezha.vn.ua / Марина Сербинович

15 июня начался 3 день международного литературного фестиваля "Остров Европа".

Около 10:30 на острове "Кемпа", что возле фонтана "Рошен", состоялись крымскотатарские музыкально-поэтические чтения "Yeşil ada: зеленый (пол)остров". Катер "Ляля Ратушная" с организаторами и гостями фестиваля двинулся к острову.

С целью сохранения экосистемы острова, количество слушателей чтений была ограничена – не более 100 человек. На остров было запрещено приносить еду.

Кемпа — один из крупнейших островов на Южном Буге. Находится в центре города. Когда дорога туда была доступна для всех желающих: к нему вел мост. Сегодня туда можно узнать катером или лодкой.

Крымские поэтессы Сеяре Кокче, Алие Кенже-Али и певица Весна Касерес из Чехии рассказывали свидетельства очевидцев депортации крымских татар в Азии, пели песни боснийски, чешською и латинском языках. Читали стихи на украинском и русском. В стихах вспоминалась любовь к Родине, скитание народа на чужбине.

Во время мероприятия, импровизированная сцена, где стояли женщины, была обмотана красными нитками. По словам Весны Касерес, это символизирует кровь.

В вагонах, предназначенных для вывоза скота, с 18 по 20 мая 1944 года было принудительно вывезено 200 тысяч крымских татар. Большая часть крымских татар была вывезена в Узбекистан, Казахстан, Таджикистан. В 1989 году советская власть признала депортацию незаконной.

Поэтессы зачитывали истории, которые происходили при депортации.

"На низких полках спали дети. Я был среди них. Ночью мне захотелось по нужде, мать отвела меня в тот угол, где была сквозная дыра в полу вагона. В это время во время одного из резких поворотов верхние полки упали на нижние. Сколько детей тогда погибло – не знаю. Весь вагон выл до утра. Мама отворачивала мою голову, и сама уже не могла плакать, не было слез, только судорожные всхлипы и красные глаза, что смотрели в одну точку. Чудом я выжил тогда...".

В конце литературных чтений на Кемпе, всех присутствующих поразил стихотворение "Я-Крым".

"Это был голос Крыма. Думаю, каждый из нас может сегодня сказать: "Я – Крым". Друзья, сегодня этот остров на самом деле стал другим, именно благодаря нашим замечательным голосам из Крыма. Очень важно, чтобы этот голос был услышан не только здесь, не только в Украины", - рассказывает директор фестиваля Александр Вешелени.

Он призвал присоединиться к написанию писем украинским политзаключенным и военнопленным. Это можно сделать в инфоцентре фестиваля и на Майдане Независимости. С правилами оформления писем можно ознакомиться здесь:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чтение у секс-шопа: как происходит литературный фестиваль "Остров Европа"

Международный литературный фестиваль "Остров Европа" стартовал второй раз в Виннице. Дата проведения: 13-16 июня. На более чем 10 локациях города состоится 36 событий: поэтические чтения в атмосферных местах, дискуссии, авторские встречи, презентации, музыкальные выступления, вечерние перформансы потрясения и спонтанные художественные акции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июня

Увидел свет первый украинский мультсериал

Социальная реклама вдохновила Курта Кобейна на название альбома

Премьера мультфильма "Король Лев"

Мороженое называли "пирог эскимоса"

Дело Онищенка: депутат-беглец три года скрывается за границей

Герой романа имел в себе 24 личности и прототип в реальной жизни

Самое читаемое
&quot;Надюха-киллер&quot; - Савченко насмешила украинцев новым образом
"Надюха-киллер" - Савченко насмешила украинцев новым образом 3 Просмотров: 27801
Нардепа облили фекалиями
Нардепа облили фекалиями
 1 Просмотров: 25768
&quot;Скоро будет порно&quot; - Потап показал полностью обнаженную Каменских
"Скоро будет порно" - Потап показал полностью обнаженную Каменских
4
 Просмотров: 20277
Регине Тодоренко - 29: горячие фото известной путешественницы
Регине Тодоренко - 29: горячие фото известной путешественницы
9
 Просмотров: 19261
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
18
 Просмотров: 18306
Винница
Не выдержало сердце: украинцы попрощаются с военным Иваном Сиренко
Не выдержало сердце: украинцы попрощаются с военным Иваном Сиренко Просмотров: 351
Назвали ошеломляющие цифры, которые потратили на оперный фестиваль
Назвали ошеломляющие цифры, которые потратили на оперный фестиваль
 Просмотров: 576
Военные объяснили, почему надо помочь собственной кровью другим
Военные объяснили, почему надо помочь собственной кровью другим
5
 Просмотров: 63
Японские вареники и панкейки: какие блюда готовят дети в кулинарном лагере
Японские вареники и панкейки: какие блюда готовят дети в кулинарном лагере
11
 Просмотров: 405
Чтение у секс-шопа: как происходит литературный фестиваль "Остров Европа"
Чтение у секс-шопа: как происходит литературный фестиваль "Остров Европа" Просмотров: 90
Больше всего комментируют
26
У Зеленского рассказали о союзниках и конкурентах
19
Смешко судится с соратником Тимошенко
14
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
6
Сравняют с землей: какими будут последствия силового освобождения Донбасса
3
"Надюха-киллер" - Савченко насмешила украинцев новым образом
Голосов: 488
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua