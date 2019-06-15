Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения

На Кемпе состоялись крымскотатарские литературные чтения. Фото: vezha.vn.ua / Марина Сербинович

15 июня начался 3 день международного литературного фестиваля "Остров Европа".

Около 10:30 на острове "Кемпа", что возле фонтана "Рошен", состоялись крымскотатарские музыкально-поэтические чтения "Yeşil ada: зеленый (пол)остров". Катер "Ляля Ратушная" с организаторами и гостями фестиваля двинулся к острову.

С целью сохранения экосистемы острова, количество слушателей чтений была ограничена – не более 100 человек. На остров было запрещено приносить еду.

Кемпа — один из крупнейших островов на Южном Буге. Находится в центре города. Когда дорога туда была доступна для всех желающих: к нему вел мост. Сегодня туда можно узнать катером или лодкой.

Крымские поэтессы Сеяре Кокче, Алие Кенже-Али и певица Весна Касерес из Чехии рассказывали свидетельства очевидцев депортации крымских татар в Азии, пели песни боснийски, чешською и латинском языках. Читали стихи на украинском и русском. В стихах вспоминалась любовь к Родине, скитание народа на чужбине.

Во время мероприятия, импровизированная сцена, где стояли женщины, была обмотана красными нитками. По словам Весны Касерес, это символизирует кровь.

В вагонах, предназначенных для вывоза скота, с 18 по 20 мая 1944 года было принудительно вывезено 200 тысяч крымских татар. Большая часть крымских татар была вывезена в Узбекистан, Казахстан, Таджикистан. В 1989 году советская власть признала депортацию незаконной.

Поэтессы зачитывали истории, которые происходили при депортации.

"На низких полках спали дети. Я был среди них. Ночью мне захотелось по нужде, мать отвела меня в тот угол, где была сквозная дыра в полу вагона. В это время во время одного из резких поворотов верхние полки упали на нижние. Сколько детей тогда погибло – не знаю. Весь вагон выл до утра. Мама отворачивала мою голову, и сама уже не могла плакать, не было слез, только судорожные всхлипы и красные глаза, что смотрели в одну точку. Чудом я выжил тогда...".

В конце литературных чтений на Кемпе, всех присутствующих поразил стихотворение "Я-Крым".

"Это был голос Крыма. Думаю, каждый из нас может сегодня сказать: "Я – Крым". Друзья, сегодня этот остров на самом деле стал другим, именно благодаря нашим замечательным голосам из Крыма. Очень важно, чтобы этот голос был услышан не только здесь, не только в Украины", - рассказывает директор фестиваля Александр Вешелени.

Он призвал присоединиться к написанию писем украинским политзаключенным и военнопленным. Это можно сделать в инфоцентре фестиваля и на Майдане Независимости. С правилами оформления писем можно ознакомиться здесь:

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Международный литературный фестиваль "Остров Европа" стартовал второй раз в Виннице. Дата проведения: 13-16 июня. На более чем 10 локациях города состоится 36 событий: поэтические чтения в атмосферных местах, дискуссии, авторские встречи, презентации, музыкальные выступления, вечерние перформансы потрясения и спонтанные художественные акции.