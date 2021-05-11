Голая женщина разгуливала по Славянску (18+)

В городе Славянск Донецкой области на улице заметили обнаженную прохожую.
Соответствующее видео распространили в Тelegram-канале "Ху*вый Славянск".
"Местная женщина, не выдержав погоды, психанула и разделась догола, открыв летний сезон. Закрыли пляжный показ сотрудники полиции, аккуратно накинув на женщину куртец. В пятницу, кстати, обещают +27 градусов", - говорится в посте.
На кадрах видно, что "прогулка" для женщины завершились приездом патрульных, которые ее, очевидно, задержали.
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Во Львове голый мужчина прогуливался по улицам под дождем. Соответствующее видео в сети выложил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
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