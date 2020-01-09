Глава Харьковской ОГА Кучер может попасть под влияние старой власти - СМИ

В начале января Алексей Кучер в ОГА собрал на совещание представителей мэрии, администрации рынка "Барабашово" и предпринимателей. Фото: Цензор.НЕТ

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер решил вмешаться в конфликт мэра Харькова Геннадия Кернеса с предпринимателями самого большого в Восточной Европе торгового центра "Барабашово", основателем которого является давний оппонент мэра народный депутат Александр Фельдман

Об этом сообщает Деловая столица.

Напомним, конфликт вокруг "Барабашово" длится более года, власти Харькова сначала пытались раздробить рынок через создание лояльных инициативных групп, позже коммунальных предприятий с более низкими арендными ставками, а осенью вовсе решили построить через ТЦ дорогу. Администрация "Барабашово" в свою очередь обвиняет городские власти в попытке рейдерского захвата рынка и категорически против строительства дороги через ТЦ. "Это разрушит рынок, и предприниматели останутся без работы", - отмечают в администрации ТЦ. Перед Новым годом в ситуацию вмешался недавно назначенный глава ОГА Алексей Кучер.

"В начале января Алексей Кучер в ОГА собрал на совещание представителей мэрии, администрации рынка "Барабашово" и предпринимателей. На этой встрече реальные предприниматели заявили о рейдерской атаке на "Барабашово" и категорически отказались от предложенного мэрией сценария - сноса части рынка, переноса торговых мест на новую площадку и подписания соглашения об аренде торговых точек с городским коммунальным предприятием. Предприниматели заявили, что все харьковские коммунальные рынки удивительным образом сначала стали убыточными, потом резко перешли в аренду, а следом и в собственность людей, связанных с мэром Кернесом. Более того крупные доли большинства городских рынков открыто принадлежат пасынку мэра - Родиону Гайсинскому", - пишет издание Деловая столица.

Активисты отметили, что впервые на встречу с Кучером по настоянию председателя ОГА попали реальные предприниматели, а не только представители "инициативных групп" Кернеса, которые не работают на "Барабашово".

"По результатам совещания Кучер предложил провести еще одну встречу. На данный момент он старается демонстрировать нейтралитет. Губернатор понимает, что к следующим местным выборам, которые пройдут уже в этом году, городу не нужен социальный взрыв. Поэтому эта ситуация станет испытанием для нового главы ОГА, и от того, сможет ли Кучер реально решить проблему или пойдет на сдачу позиций в пользу Кернеса, будет означать, что регион, как и раньше, остается под полным влиянием старой власти", - отмечает Деловая столица.