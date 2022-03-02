Геноцид: оккупанты сбросили бомбы на гражданских в Житомире

Российские оккупанты нанесли авиаудар по Житомиру. Повреждены не менее 10 частных домов и окна в городской больнице.

Погибли два человека, а трое получили травмы, по предварительным данным службы по чрезвычайным ситуациям.

"В завалах поврежденных жилых домов вероятно находятся люди", - заявили в ГСЧС.

Пожар на месте удара гасят 95 спасателей.

Фото: ГСЧС

В то же время в своем телеграмм-канале Антон Геращенко заявил, что погибших по меньшей мере четверо. Среди них – ребенок.

"Российские подонки – ракетчики, или летчики – промахнулись и попали не по военной базе, а по домам, частному сектору", - написал Геращенко.

Информацию о четырех погибших подтвердил и мэр Житомира Сергей Сухомлин.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.