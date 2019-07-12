Где отдохнуть на природе: ТОП-5 мест для пикника

В Виннице есть достаточно мест, где можно оказаться на природе, не покидая приделов города.

Одно из них - Вишенское озеро. Здесь и пляж, и спортивные площадки, и зона для игры в волейбол, и небольшой парк с отремонтированными аллеями. Также на территории озера есть специальная пикниковая зона, где установлены столики и лавочки.

Вишеньське озеро. ФОТО: vinnitsa.biz

Лесопарк - не уступает по популярности предыдущему месту отдыха. Расположиться с пикником здесь можно немного глубже, по правую и левую сторону главной аллеи. Лесопарк достаточно большой, места хватит всем.

В лесопарке много места для отдыха. ФОТО: vinnitsa.biz

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Сабаров предлагает сразу несколько видов отдыха, здесь можно и порыбачить, и загорать, и играть в активные игры, и пикник с шашлыком организовать.

Сабаровские шлюзы. ФОТО: vinnitsa.biz

С открытием купального сезона село Черепашинцы стало одним из самых популярных среди винничан и жителей области.

Голубая вода в Черепашинцах. ФОТО: vinnitsa.biz

Черепашинский карьер — это абсолютная природа, поэтому если хотите устроить пикник, позаботьтесь обо всем своевременно.

Три озера в Якушинцах также подходят для отдыха на природе. Здесь абсолютно дикий пляж, не предусмотрены беседки и лавочки. Но есть достаточно места для отдыха, для того, чтобы позагорать или расположиться с пикником.

Триозерка в селе Якушинцы. ФОТО: vinnitsa.biz

Пикник с шашлыком может закончиться больницей, если неправильно выбрать продукты. Не стоит покупать мясо в готовом маринаде. Несвежесть маскируют запахом специй. Хотя бывает, что экономят и на них и сыплют дешевые усилители вкуса. От них человек отравляется.