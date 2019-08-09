"Фрукты дешевле чем колбаса" - фитнес-тренер рассказала как худеть экономно и без вреда для здоровья

Фото: facebook.com

Винничанка Иванна Лескова 7 лет работает тренером в спортзале. Девушка рассказала Gazeta.ua как правильно худеть.

"Девушки часто думают, если съесть сегодня все что хочешь, а завтра есть одну курицу, огурцы и яйца то можно быстро похудеть. Нельзя так делать. Надо постепенно отказываться от вредной пищи, заменяя ее здоровыми продуктами ", - объясняет Иванна.

Женщине ни в коем случае нельзя уменьшать количество жиров. Это основной строительный материал для гормональных клеток.

Автор: facebook.com Как похудеть за короткий промежуток времени

"Это не значит, что надо пить масло. Ешьте жирную рыбу - лосось, скумбрия, карп. Масла - льняное, оливковое, кунжутное, кукурузное. Омега-3 жирных кислот, авокадо, все виды орехов ", - говорит тренер.

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Не надо садиться на диету и отказываться от еды. Заменяйте одни продукты на другие. Сладкое - на фрукты, сухофрукты. Вместо сладкой воды делать напитки с мятой и лимоном.

Отказаться от сахара. Это фаст-фуды, полуфабрикаты, пакетированные соки, мучное, сладкие воды, топпинги. Молочных продуктов - не более 140 граммов в день. Исключить из Радион трансжиры - маргарин.

Автор: facebook.com Как похудеть за короткий промежуток времени

"Вот чего можно съесть зефир, а нельзя печенье. Потому что в печенье есть и сахар и трансжиры в виде маргарина. В зефир - только сахар. Так если уж очень хочется, то лучше съесть зефирку с кофе, чем печенье. Начните готовить дома. Сбалансированное питание - это экономнее чем обычное. Фрукты дешевле чем колбаса ", - говорит Иванна.

Второе - тренировки. 3 раза в неделю достаточно. Не надо ходить в зал каждый день.

С тренером должно быть легко. Не надо заставлять работать себя с тем, кто тебе не подходит. Это должно быть и профессионал своего дела и человек, с которым тебе будет комфортно общаться. Надо, чтобы между тренером и клиентом был контакт.

"Есть понятие лишние килограммы и лишний жир. Чтобы сбросить лишний жир, надо заниматься силовыми нагрузками. Если делать одно кардио - будет гореть мышечная масса. Девушки часто боятся силовой занятий, потому что думают шо придут на тренировку и им сразу дадут штангу 100 килограммов. Умный тренер этого не сделает. Сначала надо укрепить ноги и спину ", - продолжает фитнес-тренер.

Не обязательно бежать, закинув язык на плечо

После силовой тренировки надо делать 20 мин кардио. Не обязательно бежать, закинув язык на плечо. Это может быть ходьба под горку, велосипед, скакалка. Можно пойти покататься на коньках, роликах.

"Есть люди, которым надо заниматься спортом, за лишнего веса. А люди без лишнего веса думают, что у них и так все хорошо. Спорт и питание - это здоровье. В первую надо укреплять опорно-двигательный аппарат, мышцы спины. Спортзал - место где оставляешь все свои проблемы и идешь домой спокойная и счастливая ", - говорит Иванна Лескова.

Автор: facebook.com Как похудеть за короткий промежуток времени

Винничанка Иванна Лескова 7 лет работает фитнес-тренером в спортзале. Помогает девушкам с лишним весом стать лучше и полюбить себя.

"В школе весила 75 килограммов. Для девушки моего телосложения - это много. Поэтому комплексовала, даже двух слов связать воедино не могла. В университете преподаватель предложила выходить вместо нее на замены тренером в зал. Согласовали, надо было набираться опыта . Сначала была тренером групповых занятий по пилатесу. Тогда сбросила своих первых 15 кг "