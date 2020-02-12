Фронтмен группы Мэри записал неожиданный дуэт ко Дню влюбленных

Певцы записали песню ко Дню святого Валентина. Фото предоставлено пресс-службой артистов.

Фронтмен группы "МЭРИ" Виктор Винник и певица Олеся Киричук спели дуэтом.

На этот раз певцы записали романтическую песню ко Дню святого Валентина "Как ночь и день".

Олеся Киричук - львовянка, победительница проекта "Шанс", финалистка шоу "Голос страны". Виктор Винник - уроженец Сколевщины. Артисты сотрудничают давно. Виктор написал для Олеси много песен, руководил звукозаписью большинства из них. Несколько лет назад оба записали совместный дуэт на песню "Именем Любви".

"Как-то услышал по радио эту песню и подумал, а почему бы этот дуэт не повторить. Ко дню Валентина как раз собирался записывать давнюю песню "Как ночь и день". Поэтому благодарен Олеси, что согласилась и однозначно украсила трек своим прекрасным исполнением", - рассказывает Виктор Винник.

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"Саундпродюсуванням занимался Остап Панчишин из группы Panchyshyn совместно с Марьяном Крискувим на львовской студии Jenny records. Если песня придется по душе слушателям, то вскоре мы снимем клип", - добавил певец.

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