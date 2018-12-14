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воскресенье, 16 декабря 2018 04:29

Фотограф показал красоту зимнего города
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19 декабря в Виннице официально начинаются зимние праздники. Город покрыто снегом, в центре, возле башни, уже устанавливают рождественские домики. В них будут готовить глинтвейн, кофе и ароматную горячую выпечку.

Фотограф накануне праздников, сделал серию снимков зимней Виннице.

"Этот город очень уютный. В нем нет такого шума, как в Киеве, например. Поэтому здесь комфортно фотографировать. Стараюсь делать снимки 3-4 раза в неделю", - рассказывает Gazeta.ua винницкий фотограф Евгений Аллабергенов.

Фотограф показал зимнюю красоту Виннице. Фото: Евгений Аллабергенов
Фотограф показал зимнюю красоту Виннице. Фото: Евгений Аллабергенов
Фотограф показал зимнюю красоту Виннице. Фото: Евгений Аллабергенов
Фотограф показал зимнюю красоту Виннице. Фото: Евгений Аллабергенов
Фотограф показал зимнюю красоту Виннице. Фото: Евгений Аллабергенов

По словам парня, уличная фотография - это как спортивный интерес, чтобы поймать момент, которого уже не будет.

"Также, фотография помогает мне успокоиться, особенно когда в наушниках музыка. Ты идешь по улице с камерой и ищешь что-то интересное", - добавляет Евгений.

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Фотографа из Мехико Мойзес Леви фиксирует уникальные моменты взаимодействия людей и животных на пляжах и улицах. Мужчина фотографирует от земли, поэтому его снимки всегда получаются неординарными, как из другой реальности.

Автор: Богдан БАРАБАНОВ
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Дата
16
декабря

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