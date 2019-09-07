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суббота, 07 сентября 2019 11:10

Филатов поставил "железный трон" на отстроенном мосту

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Филатов поставил &quot;железный трон&quot; на отстроенном мосту
Борис Филатов достроил мост в Днепре вовремя Фото: Борис Филатов

7 сентября в Днепре после окончания капитального ремонта открыли Центральный мост.

Сейчас на нем разрешили движение в обе стороны. Так, мэр города выполнил условия пари с президентом Владимиром Зеленским, сообщил Филатов на странице в Facebook.

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"Кто выиграл этот спор? Его выиграл только Днепр и никто больше. Город, который я так люблю. Держался лия за свое кресло? Никогда. Я готов оставить его в любой момент. Например, в тот день, когда в городе с появится аэропорт. Потому что Днепр хочет летать, а ему обрезали крылья ", - сказал Борис Филатов.

На левом берегу Центрального моста установили инсталляцию из арматуры - "кресло мэра". Со словами Филатова, теперь каждый может посидеть в кресле главы Днепра, на которое он поспорил.

Борис Филатов заключил пари на своевременное завершение ремонта моста, соединяющего два берега города. Содержание сделки с Зеленским заключается в том, что в случае неготовности моста к эксплуатации 14 сентября этого года мэр должен подать в отставку.

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