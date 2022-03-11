Ferrexpo предоставила убежище 1300 переселенцам из регионов боевых действий

Горнообогатительные комбинаты группы Ferrexpo выделили 1,5 миллиона долларов для Вооруженных сил Украины. Авансом уплатят миллиард гривен налогов. Фото: Интерфакс

Горнообогатительные комбинаты группы Ferrexpo активно поддерживают Украину во время агрессии со стороны Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Для гуманитарных нужд Вооруженных сил выделили 1,5 миллиона долларов и будет уплачено авансом миллиард гривен налогов. Кроме того, на базе гостиниц, общежитий и баз отдыха комбинатов сотни жертв российской агрессии обрели свое убежище. Уже более 1300 человек получили помощь от Ferrexpo. И эта цифра каждый день растет", – говорится в сообщении.

Бесплатно размещают и обеспечивают вынужденных переселенцев – детей, их родителей и пожилых людей – полноценным двухразовым питанием. Оказывают психологическую поддержку.

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Дополнительно врачи медико-санитарной части компании бесплатно лечат.

Компания Ferrexpo дает работу на предприятиях группы в городе Горишние Плавни в Полтавской области в соответствии с квалификацией и навыками. Также сотрудники компании активно вовлекаются в волонтерское движение, чтобы обеспечить бытовые потребности внутренне перемещенных лиц.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОК. Основные потребители продукции - сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.