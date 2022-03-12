Эвакуация из Сумщины: через "зеленые коридоры" выехало более 10 тыс. человек

Из Сум через "зеленый коридор" смогли выехать более 8 тыс. человек. Фото: телеграмм-канал "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами"

Из Сумской области 12 марта через эвакуационные коридоры выехали более 10 тыс. человек.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами".

Всего из области выехало 1453 авто, в них 5729 граждан, 113 автобусов с 4343 гражданинами, один микроавтобус – 10 граждан.

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Из Сум через "зеленый коридор" смогли выехать более 8 тыс. человек. 1154 авто (4516 граждан) и 95 автобусов (3780 граждан). Из города Лебедин – 28 авто (83 гражданина), 4 автобуса (52 гражданина). Из города Конотоп – 115 авто (550 граждан), 7 автобусов (210 граждан). Из поселка Большая Писаревка – 2 авто (4 гражданина) и 4 автобуса (80 граждан), из поселка Краснополье – 10 авто (30 граждан). Из города Тростянец – 144 авто (546 граждан), 3 автобуса (117 взрослых и 74 ребенка), 1 микроавтобус (10 граждан).

Российские оккупанты расстреляли колонну женщин и детей в Киевской области во время эвакуации. Семь человек погибли, среди них один ребенок. После расстрела оккупанты заставили остатки колонны вернуться в село Победа и не выпускают их из населенного пункта.