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четверг, 28 февраля 2019 10:43

"Это не мог сделать нормальный человек": подозреваемому в убийстве семьи продлили арест

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  Подозреваемому продлили арест еще на 2 месяца. Фото: gazeta.ua
Подозреваемому продлили арест еще на 2 месяца. Фото: gazeta.ua

Винницкий городской суд продлил срок содержания под стражей Анатолия Мальца, которого подозревают в убийстве семьи y микрорайоне "Академический". Мужчина проведет в следственном изоляторе еще 2 месяца.

Заседание состоялось 26 февраля. Судья Юрий Колбаса согласовал ходатайство следователей о продлении срока содержания под стражей подозреваемого Мальца до 26 апреля 2019 года. В СИЗО он находится со 2 января. 23 января Анатолию мальцу назначили проведение амбулаторной комплексной судебно-психолого-психиатрической экспертизы, сообщает аппарат Винницкого городского суда.

Накануне руководитель Национальной полиции Винницкой области Юрий Педос высказал мнение относительно расследования этого дела.

"Поскольку еще идет судебный процесс я не могу раскрывать детали этого преступления. И без экспертизы понятно, что это не могла сделать нормальный человек - убить своих детей, жену и мать. Надеемся, что этот преступник получит пожизненное заключение независимо от заключения экспертизы", - сказал Педос.

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В одной из квартир в микрорайоне Академический вечером 31 декабря нашли мертвыми 2 женщин, а также 7-летнего мальчика. Еще один ребенок, девочка, которой было 3 года, от травмы головы скончалась в больнице. Медиков вызвал сын одной из погибших, он же бывший муж второй убитой и отец 2 детей Анатолий Малєць. Полиции он говорил, что застал родных мертвыми, когда вернулся домой. Сейчас следователи говорят, что имеют его признание, что совершил это он и рассказал, где спрятал орудие убийства — молоток.

В среду, 2 января 2019-го, в Винницком городском суде мужчине избрали меру пресечения на время расследования — 60 суток ареста без права залога. Если следствие докажет его вину, то 30-летнему мужчине грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

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