Еще двоих представителей Нацконкурса взяли под домашний арест за нападение на журналиста в Харькове

Киевский районный суд Харькова отправил под домашний арест двоих активистов Национального корпуса - Олега Радченко и Игоря Алешкина – подозреваемых в нападении на журналиста-оператора харьковской телепрограммы "Вести" Вадима Макарюка. Подозреваемые будут находится под домашним арестом до 11 августа.

"Они угрожали Макарюку насилием. Радченко намеренно подошел к Макарюку и начал наносить удары по туловищу. В итоге, у Макарюка инсульт, закрытая черепно-мозговая травма, забои и ссадина головы и т.д… Алешкин намерено толкнул Макарюка, после чего тот упал. Затем он подошел к Макарюку и стал наносить удары по туловищу. Его подозревают в нанесении телесных повреждений средней тяжести и препятствовании журналистской деятельности", - заявил прокурор Руслан Чуб.

Также, по его словам, Радченко разбил камеру Вадима Макарюка.

Адвокаты подозреваемых, выступая против избрания им меры пресечения, выдвигали различные аргументы, среди которых: "Радченко не знал, что Макарюк является журналистом"; "Ни от Макарюка, ни от его гражданской жены нет заявлений насчет признаний их потерпевшими", "Непонятно, какие повреждения получил Макарюк" и т.д.

Как сообщила судья Наталья Ефименко, что в отношении одного из подозреваемых - Игоря Алешкина в Изюмском райсуде рассматривают еще одно дело по статье "Хулиганство".

На суде выяснилось, что в отношении одного из подозреваемых - Игоря Алешкина в Изюмском райсуде рассматривают еще одно дело по статье "Хулиганство"

На суде выяснилось, что в отношении одного из подозреваемых - Игоря Алешкина в Изюмском райсуде рассматривают еще одно дело по статье "Хулиганство"

На суде выяснилось, что в отношении одного из подозреваемых - Игоря Алешкина в Изюмском райсуде рассматривают еще одно дело по статье "Хулиганство"

Напомним, что 7 июня в ходе силового конфликта на ТЦ "Барабашово" вокруг одного из магазинов было совершено нападение на снимавшего его журналиста Вадима Макарюка. После избиения он находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как тяжелое и пока не разрешают с ним общаться. Полиция уже предъявила подозрения активисту Нацкорпуса Сергею Козлюку, который преследовал Макарюка и выстрелил в его сторону из пистолета, а также еще нескольким активистам Национального корпуса. Козлюку ранее также избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.