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среда, 27 ноября 2019 04:10

Елка с шишками на миллион: в деталях рассказали о новогодних растратах

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Елка с шишками на миллион: в деталях рассказали о новогодних растратах
vezha Сколько будет стоить главная елка Винницы

В этом году в Виннице снова установят живую новогоднюю елку.

Расположат ее традиционно в Центральном парке культуры и отдыха. Для того, чтобы смонтировать "зеленую красавицу", используют 321 дерево, высотой от одного до 8 метров. Их разместят в металлический каркас, пишет vinnitsa.info.

Елки поставит КП "Винницязеленбуд". Согласно тендеру, их стоимость составляет почти 196 000 гривен. Приведут дерева из Хмельницкой области.

Монтажом металлической конструкции для городской новогодней елки займется "Винницкая транспортная компания" по 114 000 гривен.

Для главной винницкой елки приобретут новые игрушки. На украшения потратят 142,6 тысячи гривен. Это будут декоративные шишки, размером 60 сантиметров. На дерево разместят 150 таких элементов.

"Винницязеленбуд" также получит еще 177 800 гривен за перевозку игрушек и елок в Центральный парк и парк "Дружбы народов". Еще 197 600 гривен выделят коммунальному предприятию на услуги по декоративной отделки елок в центре и на Вишенке.

Винницкий городской совет приобретет новое ограждение, которую установят вокруг елки. Обойдется она бюджета в 98 800 гривен. Монтировать забор ЧП Токарь Алла Владимировна, за это получит 141 900 гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда начнут монтаж главной елки Украины

Всего в этом году на главную новогоднюю елку и елку в парке "Дружбы народов" потратят более одного миллиона гривен.

Традиционно главная елка города зажигает праздничные огни 19 декабря, в День Святого Николая.

В двух украинских городах начали устанавливать новогодние елки на центральных площадях.

Готовятся к новогодним праздникам в Кременчуге Полтавской области и Харькове.

В прошлом году харьковская елка была признана самой высокой в Украине - 40,4 метра.

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