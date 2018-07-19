Электрокары по-украински: строят еще один завод по производству экологичных авто

Немцы уже имеют несколько заводов в Украине

В Хмельницком до конца сентября запланировано завершение строительства первой очереди завода по производству связи для электромобилей.

Об этом сообщает пресс-служба немецкой компании Sumitomo Electric Bordnetze, пишет finance.ua.

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Созданное предприятие будет выпускать высоковольтную вязкую для электромобилей различных марок. В реализацию проекта будет инвестировано не менее 6 милн евро.

Немцы уже имеют несколько заводов в Украине. Первое предприятие было создано в Тернополе. Подобные заводы также в Черновцах и на Тернопольщине.

На этих заводах работает пять тысяч сотрудников.

Sumitomo Electric Bordnetze - мировой поставщик электронных жгутов и компонентов для международной автомобильной промышленности. Компания производит кабели для электромобилей Volkswagen, Audi, SEAT, Porsche, Bentley. Всего Sumitomo Electric Bordnetze обладает двадцатью заводами в Европе, Северной Африке, Китае и Мексике.