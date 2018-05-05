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понедельник, 07 мая 2018 04:10

Эксперт объяснила, почему не удастся восстановить дороги за 5 лет

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Автор: Татьяна САРАХАН
  Почему не удастся восстановить дороги за 3-5 лет
Почему не удастся восстановить дороги за 3-5 лет
За 5 лет нереально восстановить дороги даже при наличии вложенных больших средств и техники.

Для ремонта и строительства дорог в первую очередь нужен трудовой ресурс, считает эксперт по дорожной отрасли Лариса Столярова.

"Худшие в мире дороги - в Украине. Их не то что ремонтировать, их надо заново строить. В Европе даже такого термина нет "ямочный ремонт дорог". Гройсман погорячился, когда заявил, что за 3-5 лет отстроят дороги. Деньги и техника не гарантируют качественный ремонт дорог. Для этого у нас нет ценного - трудового ресурса. Разве за исключением, если согнать к нам пол Китая. Первую очередь нашу молодежь надо заинтересовать не выезжать за границу мыть посуду", - говорит Gazeta.ua Лариса Столярова.

Реально дороги можно привести в надлежащее состояние за 10-20 лет, считает эксперт.

"Пока в Украине на пальцах можно пересчитать наши компании, которые за последние 3-5 лет немного поднялись, имеют дорого-стоящую технику. Но малого и среднего бизнеса, который бы мог работать в этом сегменте нет и не будет. Невозможно построить дорогу без техники и без знаний. Сколько бы мы не латали дороги, ямы наверху. Все равно будут проваливаться. Конструкция дороги рушатся. За ней не смотрят и ее не обслуживают, - каже Столярова. - Есть колоссальная проблема. Рецептура качественного асфальта начинается с лаборатории. Там работают женщины-технологи, которым по 75 лет. Они сейчас на вес золота, потому что нет молодых специалистов. Их днем ​​с огнем не найти. Именно от них начинается строительство. Они понимают в рецептуре и технологии укладки асфальтобетона".

В Украине 160 тысяч километров государственных дорог. Остальные - местные дороги. С этого года они переданы в коммунальную собственность.

"А кто же их будет строить. Даже при наличии денег, у нас нет столько компаний и людей, чтобы выполнить эту работу. В частности для Винницкой области 25 компаний будет мало, чтобы они застроили и привели в порядок районные и сельские дороги", - отметила Лариса Столярова.

В марте премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что за 3-5 лет восстановят дороги Украины. Уже сейчас повысили ответственность подрядчиков - создали мобильные группы проверки. Кто халтурил при строительстве, исправит ошибки за свой счет. Также вводят гарантии качества на 5-10 лет. Глава правительства отметил, большое внимание будет уделено местным дорогам.

Автор: Татьяна САРАХАН
  Почему не удастся восстановить дороги за 3-5 лет
Почему не удастся восстановить дороги за 3-5 лет

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Ремонт и строительство дорог могут ликвидировать безработицу в Украине. Также могут остановить людей выезжать на заработки за границу.

Необходимо создать учебные программы чтобы молодежь могла в Европе набираться опыта в строительстве и ремонте дорог и восстанавливать автодороги Украины.

В Украине 174 тысяч километров дорог. 99 процентов из них - не в пригодном состоянии.

Автор: Татьяна САРАХАН
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