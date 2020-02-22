"Его вытащили за рот, ничего не успел сказать" - обвиняемому в наезде на полицейских выбрали меру пресечения

22 февраля в Октябрьском районном суде Полтавы выбрали меру пресечения для 51-летнего Владимира Сиренко. Жителя поселка Новые Санжары обвиняют в посягательстве на жизнь правоохранителей.

Корреспондент Gazeta.ua побывал на судебном заседании.

Фото: Ольга Стенько

Задержали Владимира Сиренко около 21.00 в четверг 20 февраля в поселке Новые Санжары на Полтавщине. Там в то время происходили протесты - местные жители пытались не допустить автобусы с эвакуированными из Уханя украинском в медицинский центр МВД "Новые Санжары".

Сиренко обвиняют в том, что он пытался травмировать правоохранителей, обеспечивающих общественный порядок. По данным следствия, трое полицейских дали показания, что получили телесные повреждения в результате наезда на них автомобиля "Нива", управляемого Сиренко.

Однако, жена задержанного Леся Сиренко утверждает, что человек ничего такого не делал. Оказался в то время в том месте с одной целью - хотел забрать ее с места работы. Работает в медицинском центре заведующей клуба.

"Он меня всегда забирает с работы. Тогда тоже приехал, потому что переживал очень меня. Не дождался и хотел уехать, чтобы отправиться домой. Но его не выпустили. Сначала он попросил, чтобы пропустили, и ему бы позволяли проехать. А потом заблокировали машину . Его вытащили из кабины с рот, он ничего не успел сказать. И поставили на колени ", - рассказала женщина.

Жена задержанного утверждает, что в момент задержания на их семейной "Ниве" порезали колесо. Пришлось его заменить, чтобы направить транспортное средство в райотдел.

Свидетели, которых успели опросить, утверждают, что машина Сиренко не доехала минимум на два метра в полицейский строя и остановилась. Жизни правоохранителей мужчина не угрожал и, тем более, не мог ничего травмировать.

"Он подъехал на машине, остановился, открыл дверь и попросил дать ему проехать. Больше ничего не успел сказать, его вытащили из машины", - сказал адвокат.

Это можно было увидеть на видео из соцсетей, которое показали в зале суда.

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Как заявил во время заседания прокурор Анатолий Буряк, на обвиняемого составили протокол, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. По материалам дела, в протоколе указано значительное превышение содержания алкоголя в крови подсудимого - 1,61 промилле.

Сам Сиренко такие обвинения отвергает. Перед судом он заявлял Gazeta.ua, что от него мог быть какой-то запах, но он не был пьян или выпившим. После заседания подсудимый на прямой вопрос журналистов относительно опьянения заявил, что он вообще не употреблял алкоголь.

Жена задержанного заявила, что у Владимира после задержания поднялось давление - настолько, что пришлось вызывать "скорую" в райотдел. Именно это является причиной, почему у мужчины было красное лицо, объяснила женщина.

Заслушав трех свидетелей со стороны защиты и выступления прокурора и защитника, судья ушел в совещательную комнату. А потом вернулся и зачитал решение об избрании меры пресечения.

Владимира Сиренко отпустили из-под стражи в зале суда. Ему назначили меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время сроком на два месяца.

Полиция Полтавской области сообщает, что 20 февраля в Новых Санжарах задержали 24-х наиболее агрессивных лиц. Их доставили в территориальные отделы Нацполиции. Все лица идентифицированы. На период досудебного расследования 23 задержанных отпустили домой, еще один находится под стражей. Этим задержанным оказался Владимир Сиренко.