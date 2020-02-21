Полиция отпустила 23 из 24 участников столкновений в Новых Санжарах

Людей отпустили на время следствия. Фото: МВД

Полиция отпустила 23 из 24 задержанных митингующих в Новых Санжарах Полтавской области.

"Полиция Полтавской области сообщает, что вчера, 20 февраля, 24 наиболее агрессивных лица были задержаны и доставлены в территориальные отделы Нацполиции. Все лица идентифицированы. На период досудебного расследования 23 задержанных отпустили домой, еще один пребывает под стражей", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Следственные действия продолжаются.

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Правоохранители охраняют санаторий, куда заселили эвакуированных украиинцев. Круглосуточно патрулируют 200 стражей порядка, как полицейских, так и гвардейцев.

Патрульные не имеют возможности контактировать с гражданами в санатории. Все, кто прибыл вчера из Китая, в том числе и медики, находятся в обсервации.

Во время столкновений в Новых Санжарах, куда эвакуировали украинцев и иностранцев из Китая, полиция задержала 24 человек. Им грозит до 8 лет лишения свободы.