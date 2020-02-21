Полиция отпустила 23 из 24 участников столкновений в Новых Санжарах

Полиция отпустила 23 из 24 задержанных митингующих в Новых Санжарах Полтавской области.
"Полиция Полтавской области сообщает, что вчера, 20 февраля, 24 наиболее агрессивных лица были задержаны и доставлены в территориальные отделы Нацполиции. Все лица идентифицированы. На период досудебного расследования 23 задержанных отпустили домой, еще один пребывает под стражей", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.
Следственные действия продолжаются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Идет информационная война. Провокации продолжатся" - Гончарук о Новых Санжарах
Правоохранители охраняют санаторий, куда заселили эвакуированных украиинцев. Круглосуточно патрулируют 200 стражей порядка, как полицейских, так и гвардейцев.
Патрульные не имеют возможности контактировать с гражданами в санатории. Все, кто прибыл вчера из Китая, в том числе и медики, находятся в обсервации.
Во время столкновений в Новых Санжарах, куда эвакуировали украинцев и иностранцев из Китая, полиция задержала 24 человек. Им грозит до 8 лет лишения свободы.
Комментарии1