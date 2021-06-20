Двое мужчин из-за парковочного места начали стрельбу

Из-за парковки произошла стрельба. Фото: Корреспондент

В Харькове в результате конфликта из-за парковочного места произошла стрельба

Пострадал 42-летний мужчина, он доставлен в больницу, сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

Во время выяснения отношений правонарушитель начал стрелять из травматического пистолета в пострадавшего.

Пострадавший с ранением стопы доставлен в больницу.

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Житель США в течение 90 мин. устроил по меньшей мере восемь стрельб в нескольких городах штата Аризона. Один человек погиб, еще 12 получили ранения.