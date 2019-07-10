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среда, 10 июля 2019 13:56

Двое бойцов пострадали от взрыва неизвестного устройства

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Двое бойцов пострадали от взрыва неизвестного устройства
Двое бойцов подорвались на неизвестном устройстве. ФОТО: Информационное сопротивление

В зоне ООС во время следования на грузовом автомобиле КАМАЗ за взрыва неизвестного устройства получили травмы двое военнослужащих Калиновского полка Национальной Гвардии Украины.

Это случилось на Донетчине вблизи Новобахмутовки Ясиноватского района.

Пострадавших бойцов госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает, передает пресс-служба Операции Объединенных Сил.

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В последнее время подобные случаи участились. В частности, от взрыва неизвестного предмета в районе Новотроицкого Волновахского района травмировался 24-летний мужчина. Подобный случай произошел также в районе населенного пункта Майорское, где, из-за срабатывания неустановленных взрывных устройств, получили повреждения БТР-70 и военный грузовик КрАЗ.

Первый промышленный подземный ядерный взрыв на территории Украины совершили 9 июля 1972-го. Провели его в окрестностях села Крестище на Харьковщине с целью закрытия аварийного газового выброса. Операция имела кодовое название "Факел".

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