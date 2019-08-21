Два часа горел склад "Новой почты": пострадавших нет

В Полтаве на складе Новой почты произошел пожар. Фото: Интерфакс

В Полтаве загорелось одноэтажное складское здание "Новой почты".

Предварительно жертв и пострадавших нет, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"21 августа в 19:50 в г.Полтава по ул. Ветеринарная, 22 в одноэтажном складском здании "Новая Почта" возник пожар… По состоянию на 21:30 площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв.м", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 45 человек личного состава и 13 единиц техники ГСЧС.

Ранее сообщалось, что одесская гостиница "Токио Стар", в которой произошел смертельный пожар, по документам значилась как склад.