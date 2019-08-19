Сгоревший отель "Токио Стар" был зарегистрирован как склад

Отель "Токио Стар" по документам значится как склад. Фото: fakty

Одесская гостиница "Токио Стар", в которой произошел смертельный пожар, по документам значится как склад.

Так в декларациях, которые выдавала Государственная инспекция архитектурно-строительного контроля, здание отеля значится как "складские помещения". Никаких документов о переоборудовании помещений в отель в госслужбу не поступало. Об этом сообщает "Думская".

"Мы подняли документы и нашли пять деклараций. Во всех декларациях указаны складские помещения, и нигде не упоминается отель или место для проживания людей", - отметил заместитель директора департамента ГАСК в Одесской области Игорь Черкасов.

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В то же время исполняющая обязанности председателя Одесской ОГА Светлана Шаталова отметила, что эта информация может стать поводом для открытия нового уголовного производства относительно правомерности выдачи разрешений.

Пожар в одесской гостинице "Токио Стар" возникла в ночь на 17 августа. Погибли 9 человек, еще 10 пострадали.