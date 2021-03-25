"Довира" или раздор: что победит в Полтавском облсовете

Партия "Довира" стала мини-сенсацией местных выборов не только в рамках "базовой" для себя Полтавской области. Этот успех был заметен и на всеукраинском уровне. Уже в первой избирательной гонке данный проект показал самый высокий результат в Полтавский областной совет и оставил позади себя известные партийные бренды. Под флагами партии победу также одержали больше всего глав общин в области. И хотя ключевой успех здесь заключался вовсе не в вывеске партии или каком-то предложенном ею "ноу-хау", а в хорошо проверенных и влиятельных кадрах, которые собрал под своим "крылом" председатель одноименной депутатской группы, влиятельный агробизнесмен Олег Кулинич - результат, как говорится, "на табло". Соответственно, и распределение главных сфер влияния в Полтавском областном совете, как и должность председателя облсовета, остались именно за "Довирой", что, естественно, устроило не всех.

Доверяй, но проверяй

Как сообщают информированные источники, голоса под ставленника "Довиры" Александра Биленького на должность председателя облсовета искались не только на Полтавщине, а и на уровне Верховной Рады. Там Олег Кулинич вел переговоры непосредственно и с Петром Порошенко, и с Юлией Тимошенко, и с Юрием Бойко, и конечно, с Давидом Арахамией, с которым у Кулинича вообще сложилось постоянное взаимовыгодное сотрудничество. Соответственно, Биленького поддержали 71 из 84 депутатов. Хотя далеко не все из тех, кто голосовал "за", поддержали бы его кандидатуру, если бы не было указания киевских партийных боссов.

Так или иначе, а этот локальный успех молодого партийного проекта, конечно, существенно спутал карты некоторым ключевым политическим игрокам Полтавщины. Таким себя не без основания считает народный депутат от депутатской группы "За Майбутне" Юрий Шаповалов. Имея большое экономическое и политическое влияние в промышленной столице Полтавщины, Кременчуге, хотя и являясь, по сути, лицом непубличным, Шаповалов поставил цель расширить это влияние на всю область. Тем более, областной центр после местных выборов оказался под контролем выдвиженца от той же партии "За Майбутне" Александра Мамая - то есть, как говорится - сам Бог велел.

Правда, контроль за областным советом у партии "За Майбутне" из рук выскользнул, а длительные переговоры Шаповалова с Олегом Кулиничем успеха не имели. По словам информированного собеседника, Шаповалов категорически не соглашался, чтобы Полтавский областной совет возглавил выдвиженец "Довиры" и бывший БПП-шник Александр Биленький, Кулинич же, в свою очередь, справедливо считал, что расклады в Полтавском облсовете будет определять именно "Довира" как победитель выборов и отдавать "пальму первенства" никому не захотел. Тем более, что с Биленьким у него сложилось нормальное взаимопонимание как по совместной работе в округе, так и по общему пиару на этой работе. Ведь родная для Биленького Решетиловка - это часть избирательного округа Кулинича.

Не сумев "полюбовно" договориться с Кулиничем, Шаповалов решил расшатывать ситуацию с двух сторон: внутри самого облсовета и через СМИ. Главным объектом для атаки как раз и стал Александр Биленький, против которого в Полтавском областном совете под влиянием Шаповалова достаточно быстро сформировалась своя "группа по интересам". Хотя такая конфронтация между Шаповаловым и политическим проектом Кулинича может показаться странной, учитывая то, что в Верховной Раде прошлого созыва они оба входили в депутатскую группу "Видродження", и, как говорят, имеют нормальные отношения. Но "дружба дружбой", а "служба службой", особенно когда дело доходит до распределения сфер влияния на стратегическую область.

Юрий Шаповалов

Сам Юрий Шаповалов избежал разговора на эту тему, выслушав вопрос журналиста и попросив позвонить позже, но трубки больше не брал.

Cитуативные союзники

На сегодня такая оппозиционная к Биленькому группа насчитывает около 30 депутатов из 84 представителей облсовета и ее бенефециары пытаются всячески ее расширить. Правда, проблема "заговорщиков" в том, что оппозиционность к Биленькому у каждого участника этой группы сформирована на основе своих личных антипатий, и устойчивой почвы под собой это неформальное объединение не имеет.

Фракция "За Майбутне" в Полтавском облсовете, которая составляет "основу" этих процессов, сформирована из 13 депутатов, поэтому вынуждена "набирать штыки" в оппозицию к Биленькому везде, где только может. Это несколько депутатов фракции "Слуга народа", на которых имеет влияние Шаповалов, а также бывшие представители "Батькивщины" Ирина Степаненко, Руслан Богдан и Иван Сидоренко, которые с недавних пор стали внефракционными. В начале февраля, напомним, президиум политической партии исключил этих депутатов из фракции ВО "Батькивщина" в Полтавском облсовете. "Искривление информации в своих целях, желание удовлетворить собственные прихоти - это единственное, что их беспокоит, но отнюдь не благополучие людей", - говорится в официальном пресс-релизе "Батькивщины" по этому поводу. Конечно, с точки зрения "Батькивщины" это тоже была "хорошая мина при плохой игре", поскольку биография этих депутатов всем хорошо известна. Но партия, воспользовавшись ситуацией, тоже решила избавиться от "балласта" одиозных личностей. При этом действительно сомнительную репутацию имеют только первые двое, тогда как Ивана Сидоренко, который попал под их влияние, просто используют в этом конфликте.

Имя Ирины Степаненко устойчиво ассоциируется с событиями четырехлетней давности, когда в столкновениях в центре Полтавы от действий завезенных "титушек" пострадали местные жители и активисты. С тех пор арку с газетным рядом по адресу Соборности, 27 в местных СМИ называют кровавой.

Ирина Степаненко и Руслан Богдан

Руслан Богдан вообще попал во всеукраинский скандал, когда СБУ заявила об организации огромной избирательной "пирамиды" при его активном участии. Не говоря уже о переполненности "гугла" и не менее скандальными историями о его прошлом. В "Батькивщине" он долгое время вообще возглавлял Полтавскую областную организацию, поэтому о методах его работы "наверху", конечно, хорошо знали. Но закрывали на это глаза, особенно тогда, когда это приносило политсиле вполне конкретные выгоды.

Список ситуативных союзников фракции "За Майбутне" расширился за счет других, не менее одиозных персонажей и с депутатской группы "Оппозиционная платформа - За жизнь "Полтава", в частности Руслана Телятника, которого с Шаповаловым объединяет ряд общих интересов как сугубо в Кременчуге, так и в целом в бизнесе.

Но сдвинуть Биленького с должности Шаповалову будет сложно по двум причинам: во-первых, как уже было сказано, многие из его союзников ситуативные. В том числе, кстати, и мэр Полтавы Александр Мамай, который хоть и ходит под одним флагом партии "За Майбутне", но всегда играет в "свою игру". И как только ветер подует в другую сторону, позиция Мамая вполне может "сдрейфовать" к более сильным политическим партнерам, что он уже неоднократно демонстрировал.

Ну, а, во-вторых, такой вопрос уже должен решаться на уровне Киева и Верховной Рады, где Шаповалову все-таки не хватит аргументов в политических торгах.

Много фейков - мало выгоды

Параллельно с подковерной деятельностью в облсовете по формированию "анти-довиривской" оппозиции, ведется и постоянная медийная кампания по дискредитации Биленького. Фейковые страницы, как от имени самого Биленького, так и против него, блогеры и псевдоблогеры, и разного рода сомнительные СМИ распространяют множество заказной информации о председателе облсовета и его политических партнерах. Но при этом, объект для "медийной атаки" из Биленького откровенно неудачный, ведь даже на втором сроке пребывания во главе Полтавского областного совета ни в одной по настоящему скандальной ситуации он так и не засветился. Поэтому "информповоды" для дискредитации приходится откровенно высасывать из пальца или просто придумывать, чем противники скорее играют ему же на руку. Ведь это явно показывает, что Биленький просто "кому-то перешел дорогу" одним фактом своего пребывания на этой влиятельной должности.

"Подобная ситуация случается в области не впервые. Время от времени на горизонте появляются силы, которые пытаются расшатать ситуацию. Как правило, это крайне одиозные персонажи. Цель их очевидна: получить контроль над ресурсами региона и устроить масштабный дерибан", - категорически оценил Биленький действия политических оппонентов в комментарии нашему изданию.

В то же время, сам Биленький считает, что это не просто война за должности в регионе или попытки дискредитировать политических оппонентов, а угроза большего, всеукраинского, масштаба. Ведь Полтавщина - действительно стратегическая область.

Насколько серьезное значение придавать этим процессам, оценить трудно. Но при этом такие действия "анти-"довиривской" группы в Полтавском областном совете хоть и вносят определенную сумятицу и хаос в работу этого органа, но пока переформатировать расклад сил никак не способны. В таком виде они могут использоваться только для определенных торгов и шантажа – дескать, "мы оставляем вас в покое", но за это мы хотим "получить....". Далее три точки - здесь как раз у каждого из участников "антибиленькивской" группы свои, очень личные интересы.

Например, Ирина Степаненко претендовала исключительно на пост главы Бюджетной комиссии, даже во фракцию "Батькивщины" заходила именно с этим конкретным условием. Но когда поняла, что ее желание и реальность очень сильно расходятся, традиционно пошла в открытую конфронтацию. В то же время, сама Степаненко в комментарии отрицает, что является одной из инициаторов этих деструктивных процессов в облсовете.

"Вас дезориентировали. Правдой является то, что я открыто выступаю против "договорняков" и интриг, которые являются практикой руководства областным советом. Любое переформатирование в облсовете пока неуместно. Избиратели сами способны определиться, кто есть кто", - заявила Степаненко, отвечая на вопрос, почему она выступает против председателя облсовета и считает ли возможным переформирование существующего большинства и перераспределение должностей.

Борьба всех со всеми. Что дальше?

Стоит ли ожидать еще большего обострения ситуации в стенах облсовета, или очередного раунда переговоров, и некоего "полюбовного компромисса", пока сказать сложно. Сейчас продолжается безуспешная борьба всех со всеми.

"У меня нет ни с кем личных конфликтов, готов вести диалог со всеми. Но ни на какое распределение должностей в облсовете я не влияю. Там есть председатель областного совета, есть депутаты, это не моя, а их компетенция", - заявил в комментарии изданию Олег Кулинич.

Олег Кулинич и Александр Беленький

В то же время, он добавил, что не собирается придавать значение личным конфликтам, подчеркнув, что это "его не интересует".

Тем не менее, беря во внимание крайне высокое политическое влияние Кулинича в последнее время, когда депутатская группа "Довира" получила "золотую акцию" в парламенте за счет сотрудничества с монобольшинством, ожидать можно всякого и свои "ответы" он тоже может подготовить. Не случайно этот полтавский нардеп, который не является слишком известным за пределами своего региона, был внесен в топ-100 самых влиятельных украинцев по версии журнала "Фокус". В данном случае его влиятельность однозначно определяется доступом к высоким кабинетам.

Полтавщина как действительно ресурсная область привлекает внимание ряда самых влиятельных лиц первой величины. Это и большой аграрный потенциал, особенно в преддверии открытия рынка земли, это и богатые природные ресурсы, и значительные промышленные мощности. Именно поэтому в органах местного самоуправления - там, где, казалось, не должно быть никакой "политики", а лишь попытка решить проблемы местных общин – эта "политика" и появилась, причем в своем худшем проявлении. Чем завершится это локальное противостояние в рамках областного совета - неизвестно, но очевидно, что никакой пользы самой области оно не принесет.